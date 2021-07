Ferien für Kinder mit Handicap: Dienst im Landkreis Rostock unterstützt Familien

Admannshagen

Mit einem Trommelwirbel startete das jüngste Projekt des Familienunterstützenden Dienstes (FUD) Landkreis Rostock. Kinder mit Handicap zwischen sieben und 14 Jahren erlebten in der ersten Ferienwoche eine ereignisreiche Zeit im IB-Jugendtreff Admannshagen.

Der FUD ist ein niederschwelliges Betreuungs- und Entlastungsangebot für Kinder und Jugendliche mit Behinderung in den Ferien und Randzeiten. Gedacht als Entlastung für die Eltern und zur Freude der jungen Menschen.

Mit Trommeln die Ferienzeit begonnen

Ein Trommelkurs war der Beginn der Ferienwoche. Musiker Tom Ludwig führte die Kinder an die verschiedenen Töne und Klänge heran, indem sie alles einmal ausprobieren konnten und sogar kleine Rhythmen einübten. Wie Antje Harloff, Koordinatorin FUD Landkreis Rostock, weiter berichtet, konnten die Kinder in den behindertengerechten Räumlichkeiten und dem Außengelände des Gemeindehauses ausgelassen spielen, chillen, im Pool planschen oder auf dem Trampolin hüpfen. Zum Bergfest am Mittwoch kamen „Krümel“ und „Epi“ – zwei Ponys mit ihren Besitzerinnen zu Besuch, mit denen die Kinder auf Tuchfühlung gehen durften.

Höhepunkt war der Besuch von Feuerwehrkameraden mit Fahrzeug

Der Höhepunkt für die Kinder mit körperlichen, geistigen und/oder sozial-emotionalen Behinderungen sei jedoch ein anderer gewesen. Pauline Rosenthal, Hannes Reske und Holger Preschke von der Freiwilligen Feuerwehr Admannshagen/Bargeshagen brachten ein neues Löschfahrzeug zu den Ferienkindern, so Harloff. Die Feuerwehrkameraden hätten sich viel Mühe gegeben, alles liebevoll zu erklären und zu zeigen. Die Kinder durften einiges ausprobieren und anfassen. Sie seien aus dem Staunen und vor allem dem Fragen nicht mehr herauskamen. Am Ende durften alle Kinder eine große Runde mit dem Feuerwehrauto mitfahren und Fotos im Outfit eines Feuerwehrkameraden machen.

FUD wird von Aktion Mensch unterstützt

Der Aufbau des Familienunterstützenden Dienstes beim Internationalen Bund (IB) e.V. wird von Aktion Mensch unterstützt und konnte in der Zusammenarbeit mit Kerstin Reich vom IB Jugendtreff, denfleißigen ehrenamtlichen Helfern der Gemeinde Admannshagen und engagierten integrativen Schulbegleitern des IB geplant und realisiert werden, so Harloff. „Tolle Kinder, tolle Erlebnisse, tolle Teamarbeit – für alle stand fest, dass dieses unbedingt wieder stattfinden sollte und wird.“

Von Sabine Hügelland