Bad Doberan

Die Herbstferien stehen vor der Tür. Auch für Kinder und Jugendliche, die in der kommenden Woche nicht in den Urlaub fahren, hat die Region zwischen Kühlungsborn, Satow und Bad Doberan viel zu bieten.

So veranstaltet etwa der Jugendclub Bad Doberan (Am Walkmüller Holz 1) in diesem Jahr ein vielfältiges Herbstferienprogramm für alle Kinder ab sechs Jahren. Am Montag, 4. Oktober, wird es kreativ: Mithilfe von Acrylfarben werden Zapfentiere gestaltet. Von 14 bis 17 Uhr läuft der Kreativnachmittag – die Teilnahme kostet einen Euro, Anmeldungen sind bis zum 1. Oktober möglich. Am Dienstag fährt der Jugendclub mit vierzig Kindern und Jugendlichen im Alter von zehn bis 18 Jahren nach Stralsund in die Skatehalle. Um 11.15 Uhr ist Treff am ZOB Bad Doberan. Der Ausflug kostet einen Euro und ist aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ebenfalls bis 1. Oktober anzumelden. Es sind nur noch wenige Plätze frei.

Spiel- und Sporttag am 8. Oktober

Am Mittwoch wird es sportlich mit „Bassalo – Catch me if you can?“. Das Spiel, in dem die Kinder einen Ball mit Becher fangen und werfen müssen, geht von 14 bis 17 Uhr. Teilnehmer sollten wetterfeste Kleidung mitbringen. Am 8. Oktober wird es noch einmal sportlich. Auf dem Klostergelände am Teich treffen sich die Jugendlichen zu einem Spiel- und Sporttag. Die Gebühren betragen jeweils einen Euro, Anmeldungen sind bis zum 4. Oktober möglich. Weitere Informationen sind auf der Facebookseite des Jugendclubs zu finden.

Auch der Jugendclub in Kröpelin (Schulstraße 1) bietet ein umfangreiches Programm in den Herbstferien an. Am 4. Oktober startet hier die Woche mit einem gemeinsamen Filmenachmittag und einem Lagerfeuer mit Stockbrot. Treff ist wie an allen anderen Tagen um 13 Uhr. Am Dienstag wird ein Turniertag veranstaltet – zur Stärkung gibt es für die Teilnehmer leckere Smoothies. Am Mittwoch wird gekocht und gebacken, im Verlauf des Tages findet ein Brett- und Spielenachmittag statt.

Am Donnerstag veranstaltet der Jugendclub einen Karaoke-Tag. Außerdem lädt der neue Leiter Holger Degner zu einem kleinen Einstandsgrillen ein. Am 8. Oktober wird in Kröpelin die Ferienwoche mit Bogenschießen und einer Party mit DJ abgeschlossen.

Für alle, die sich gern bewegen, könnte der Kletterwald in Kühlungsborn genau das Richtige sein. Geöffnet ist er vom 1. bis 3. Oktober sowie 6. bis 9. Oktober zwischen 11 und 15 Uhr. Erwachsene zahlen 23 Euro Eintritt, Kinder ab sechs Jahren 18 Euro.

Kirchengemeinde lädt zur Bibelsafari

Die Sommerrodelbahn in Bad Doberan bietet am Samstag, 9. Oktober, von 18 bis 22.30 Uhr Nachtrodeln mit einem Lagerfeuer und Stockbrot an. Die Bahn befindet sich am Stülower Weg 70 und ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Einzelfahrt für Kinder kostet zwei Euro, für Erwachsene ab 17 Jahren 2,50 Euro. Weitere Informationen: www.sommerrodelbahn-dbr.de.

Die Sommerrodelbahn in Bad Doberan veranstaltet in den Ferien unter anderem ein Nachtrodeln. Quelle: Sommerrodelbahn Bad Doberan

Für Schulkinder bis zur 6. Klasse gibt es in Kühlungsborn ein spezielles Angebot: Die Evangelische Urlauberseelsorge und die Evangelische Kirchengemeinde laden wieder auf eine Bibelsafari ein. Montags, dienstags und mittwochs treffen sich die Schulkinder von 9 bis 14 Uhr in der Pfarrscheune Kühlungsborn (Schlossstraße 19). Gemeinsam bereiten sie jeden Tag das Mittagessen vor. Am kommenden Mittwoch ist ein Ausflug geplant. Wichtig ist es außerdem, Hausschuhe und drei Euro Teilnahmegebühr mitzubringen. Fragen und Anmeldungen: 0151/18 19 82 26 oder per E-Mail an maren_borchert@web.de.

Der Zoo Rostock am Barnstorfer Ring ist während der Herbstferien täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet – Kinder von 4 bis 16 Jahren zahlen zehn Euro, Erwachsene 18 Euro Eintritt. Auch der Tierpark in Wismar (Zum Festplatz 30) erwartet täglich von 9 bis 18 Uhr seine Besucher. Erwachsene zahlen hier fünf Euro Eintritt, ermäßigte Karten kosten drei Euro.

Schlittschuhlaufen können die Ferienkinder in der Eishalle Rostock (Schillingallee 51). An den Samstagen hat die Halle jeweils ab 11 Uhr geöffnet, montags bis freitags sowie sonntags jeweils ab 10 Uhr. Der Eintritt für Kinder bis zwölf Jahre kostet fünf, für Erwachsene acht Euro.

Von Lilly Nickels