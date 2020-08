Ferienpark: Grünes Licht für Mitarbeiter-Wohnungen in Nienhagen

Nienhagen

Auf dem Gelände des Ferienparks „ Seepferdchen“ an der Nienhäger Kliffstraße können jetzt zwei zweigeschossige Wohnhäuser gebaut werden. Die Gemeindevertreter stimmten auf ihrer Sitzung am Donnerstagabend einer entsprechenden Änderung des aktuellen Bebauungsplanes zu. Allerdings enthält der Aufstellungsbeschluss eine aufschiebende Bedingung: Es muss ein städtebaulicher Vertrag vorliegen, in dem die konkrete Nutzung der Häuser festgeschrieben wird.

„Warum liegt denn immer noch kein städtebaulicher Vertrag vor? Seit Februar gibt es dazu eine Beratungsfolge – das hätte längst passieren können.“ Wolfgang Lange (BIG), Gemeindevertreter Quelle: Sabine Hügelland

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Nach Plänen von Geschäftsführer und Eigentümer André Tessenow sollen auf rund 0,13 Hektar 16 Wohnungen für Mitarbeiter sowie acht Zimmer für Saisonkräfte entstehen. Und genau das wollen sich die Gemeindevertreter auch schriftlich zusichern lassen. „Per Vertrag halten wir fest, dass die Wohnungen später nicht doch in Ferienunterkünfte umgewandelt werden können“, erklärte Bürgermeister Uwe Kahl ( CDU). „Im Hauptausschuss hat uns ein Rechtsanwalt noch einmal die Sachlage verdeutlicht.“

Deshalb gab es auf der Sitzung auch Kritik: „Warum liegt dieser Vertrag denn immer noch nicht vor?“, fragte etwa Wolfgang Lange ( BIG), der den Beschluss eigentlich von der Tagesordnung nehmen wollte. „Seit Februar gibt es dazu eine Beratungsfolge – das hätte längst passieren können.“ Auf bloße Versprechungen könne man sich nicht verlassen, meinte auch Frank Philipp (( Die Linke): „Wir haben doch schon Baugrundstücke, wo wir böse auf die Nase gefallen sind – etwa beim geplanten altersgerechten Wohnen.“

Um das Verfahren nicht noch mehr in die Länge zu ziehen und Planungssicherheit zu haben, stimmten die Gemeindevertreter schließlich einem Antrag Wolfgang Langes zu, wonach schon in der September-Sitzung ein städtebaulicher Vertrag vorliegen muss.

Von Lennart Plottke