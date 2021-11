Ferienwohnungen für Heiligendamm: Stadtvertreter will Bau verhindern

Heiligendamm

Als Sondergebiet Ferienhausgebiet ist im Flächennutzungsplan der Stadt Bad Doberan ein Areal südlich von Heiligendamm gekennzeichnet. Der dazugehörende Bebauungsplan 18 ist rechtswirksam. Grundstückseigentümer ist Anno August Jagdfeld. Stadtvertreter Harry Klink (Freie Wähler/Kuss) wollte jetzt die Stadtvertreter überzeugen, den Bebauungsplan aufzuheben, so dass eine Bebauung nicht mehr realisiert werden kann.

„Um uns herum explodieren die Städte und Dörfer. Im Sommer geht hier nichts mehr“, sagte er während der Stadtvertretersitzung. Daher sei er gegen weitere großflächige Bebauungen. Das gebe die vorhandene Infrastruktur nicht mehr her.

Die Stadtvertreter stimmten seinem Vorhaben jedoch nicht zu. Einige verwiesen auf die Mediationsvereinbarung zwischen der Entwicklungs-Compagnie Heiligendamm und der Stadt Bad Doberan, die 2015 nach jahrelangem Streit zwischen beiden Parteien geschlossen worden war. So fragte Carsten Großmann (AMU), ob die Stadt sich dann nicht vertragsbrüchig mache, wenn der Bebauungsplan aufgehoben würde.

B-Plan teil der Mediationsvereinbarung

Unter Punkt 7 ist in dieser festgehalten: „Der B-Plan Nr. 18 wird grundsätzlich neu überplant.“ So sei das Ziel eines Wohngebietes zugunsten einer innerörtlichen Verdichtung Heiligendamms aufgegeben worden. Stadt und ECH hatten zudem die Nutzungsarten von Flächen getauscht. Eigentlich waren zwischen Randstraße und Dammchaussee ein Ferienhausgebiet und in Heiligendamm ein Wohngebiet vorgesehen. Mittlerweile stehen die Wohnhäuser im neuen Ostseewohnpark an der Dammchaussee. „Zukünftig sollen in diesem Areal vorwiegend Ferienwohnungen errichtet werden“, heißt es in der Mediationsvereinbarung zum B-Plan 18.

Bis es so weit ist, sind oder werden aber vorerst andere Vereinbarungen der Mediation umgesetzt, darunter prioritär die Sanierung der Villen, der sogenannten Perlenkette, am Strand von Heiligendamm.

Heike Ohde (Bürgerbund) merkte an, dass es schon wichtig sei, zu gucken, in welchen Bereichen von Bad Doberan noch Ferienwohnungen entstehen sollen. Hannes Roggelin (UDI) sieht es als Aufgabe des Rathauses an, in Bezug auf die Überarbeitung des B-Plans 18 mit dem Investor zu sprechen.

Übrigens: 2013 hatten die Stadtvertreter die Aufhebung des B-Plans 18 bereits beschlossen. Mit Zustimmung zur Mediationsvereinbarung war die Rückabwicklung aber wieder vom Tisch.

Von Anja Levien