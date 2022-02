Wittenbeck

Keine Ferienwohnungen und keine Zweitwohnungen mehr: Die Mitglieder des Bauausschusses der Gemeinde Wittenbeck haben klare Vorstellungen, was im Wohngebiet am Mühlenweg künftig zulässig sein soll und was nicht. Deshalb wollen sie jetzt den Bebauungsplan ändern.

Auslöser für das Vorhaben war der Plan eines Investors, der auf einem Grundstück 14 Ferienwohnungen bauen wollte. Die Anwohner hatten sich dagegen gewehrt, die Gemeinde sprach sich dagegen aus. Sie argumentierte, dass die Straße zu schmal sei. Auch der Landkreis kam zu dem Schluss, dass ein Objekt in dieser Größe dort nicht genehmigt werden könne.

Nach Angaben des Landkreises hatte der Bauherr dagegen Widerspruch eingelegt, der aber ebenfalls erfolglos blieb. „Anschließend hat der Bauherr im Frühjahr 2021 Klage vor dem Verwaltungsgericht Schwerin erhoben.“ Ziel sei es, dass das Gericht feststellen möge, dass die beantragte Baugenehmigung zu erteilen gewesen wäre. „Inwiefern diese Situation eintreten wird oder aber die ablehnende Entscheidung des Landkreises bestätigt wird, bleibt ausdrücklich abzuwarten“, heißt es vonseiten des Landkreises.

Zahl der Wohnungen wird begrenzt

Nach der Ablehnung des Bauantrags hatten die Gemeindevertreter eine Veränderungssperre für das Gebiet eingeführt. Um ähnlichen Bauplänen künftig von vorneherein einen Riegel vorzuschieben, will sie nun im Bebauungsplan klar festschreiben, was in dem Wohngebiet zulässig ist und hat damit Stadtplaner Ronald Mahnel beauftragt. Er stellte einen ersten Entwurf für einen Bebauungsplan vor. Im Mühlenweg gibt es mit dem „Landhaus Am Grün“ bereits eine Pension und einige wenige Ferienwohnungen. Sie dürften bestehen bleiben. Darüber hinaus soll die Anzahl der Wohnungen pro Gebäude auf zwei begrenzt werden. „Wir wollen ja nicht generell verhindern“, sagte Klaus-Uwe Wißotzki, sachkundiger Einwohner, „sondern nur Auswüchse bremsen.“

Wenn der Entwurf für den Bebauungsplan fertiggestellt ist, muss er noch von der Gemeindevertretung beschlossen und öffentlich ausgelegt werden. Anwohner können dann dazu Stellung nehmen.

Von Cora Meyer