Kühlungsborn

Workshops am Strand beim Seaborn-Festival, Läufe auf der Promenade beim Kübo-Cup oder Zeichnen unter freiem Himmel beim Plein-Air-Festival: Das Ostseebad Kühlungsborn hat für dieses Jahr einige Events geplant. „Generell planen wir zuversichtlich und das volle Programm für 2022“, sagt Katja Seppelt, für das Marketing bei der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH Kühlungsborn (TFK) zuständig.

Start ist zu Ostern am 16. und 17. April mit Osterfeuer, Anbaden und Ostereiersuche im Konzertgarten Ost. Das Anbaden in der Ostsee wird dann – von Neujahr – nachgeholt. Am 1. Januar fiel der Gang ins kühle Nass pandemiebedingt aus. Zudem werde im April die Drei-Möwen-Halle nach dem Umbau wiedereröffnet. Dann werde die Eishalle ab- und eine neue Indoor-Aktivität für Kinder aufgebaut. Was genau, verrät die TFK noch nicht, außer: „Wir bleiben dem Thema Wikinger treu. Es wird großartig und eine tolle Bereicherung für den Ort und die Region“, so Katja Seppelt.

Vom 1. bis 8. Mai steht das Plein-Air-Festival im Veranstaltungskalender. Dabei wird unter freiem Himmel in der Region gezeichnet. Die Workshops seien schon gut gebucht. „Freie Plätze gibt es noch beim freien Malen für den 5. und 6. Mai. Hier gibt es tolle Gewinne und die Möglichkeit, an den verschiedensten Malorten die Ostseenatur im farbenfrohen Mai mit einem Bild einzufangen.“ Die Bilder sollen am Ende in der Kunsthalle ausgestellt werden. Weitere Informationen gibt es unter: www.ostsee-pleinair.de.

Seaborn-Festival kehrt an den Strand zurück

Stand Up Paddling auf der Ostsee, Ukulele lernen mit den Füßen im Strandsand oder eine Massage am Strand: Das wird beim Seaborn-Festival möglich. Dieses geht nach 2019 mit einigen Änderungen in die zweite Runde. Vom 17. bis. 19. Juni wird das Festivalgelände am Strand von Kühlungsborn West aufgebaut. Die TFK veranstaltet dieses in Zusammenarbeit mit dem Campingpark Kühlungsborn, dem Feels-Beach-Club-Hotel und Oceanblue-Watersports.

Das Wochenendticket habe zwei Workshops pro Tag inklusive, sagt Karsten Jurk, Eventmanager bei der TFK. Hinzu kämen etwa 30 kostenfreie Aktivitäten, wie beispielsweise das Ausleihen eines Stand Up Paddle. Um die Unterkunft müssen sich die Festivalbesucher selbst kümmern. Im Campingpark werde ein Kontingent freigehalten. Zudem sollen 20 bis 30 Zelte zum Übernachten am Strand verlost werden. Der Ticketverkauf soll im Februar starten. Dann werden auch die Preise bekanntgegeben. So wird es auch möglich sein, Tagestickets zu erwerben.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neben einer Vielzahl an Kurkonzerten in den Konzertgärten können sich die Gäste und Einheimische in diesem Jahr auch wieder auf Sea & Sand freuen, kündigt Katja Seppelt an. Vom 26. Juni bis 10. Juli wird es sanfte Chill-out-Klänge und kühle Getränke in Beach-Club-Atmosphäre geben. Am 8. und 9. Juli ist dann ein Sea-&-Sand-Partywochenende angesagt.

Drei Läufe im Ostseebad

Sportlich wird es beim Kübo-Cup, der aus drei Läufen besteht und 2021 zum ersten Mal in der Form stattfand. Der Night-Run steht für den 25. Juni, der Baltic-Run für den 1. Oktober und der Silvester-Run für den 31. Dezember im Kalender. Gestartet wird am Konzertgarten West. Die Laufstrecke ist die Promenade. „Da wollen die Leute laufen“, sagt Karsten Jurk.

Im Herbst werde es „neben dem bekannten Kühlungsborner Herbst (1. bis 3. Oktober im Konzertgarten West) auch wieder Kühlungsborn kocht und das Stammgast-Wochenende am ersten Adventwochenende mit Weihnachtsmarkt geben“, erzählt Katja Seppelt.

Neues Format: Kühlungsborn tanzt

Neu im Veranstaltungskalender ist das Format Kühlungsborn tanzt. Vom 6. bis 9. Oktober sind laut Karsten Jurk mehrere Workshops geplant, bei denen professionelle Tanzlehrer Interessierten Rumba, Walzer und Co. beibringen. Zum Abschluss soll es einen Tanzabend geben.

Ob das Riesenrad mit angeschlossener Gastronomie auf den Baltic-Platz in Kühlungsborn West zurückkehrt, steht laut Karsten Jurk noch nicht fest.

Von Anja Levien