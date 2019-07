Bad Doberan

129 nationale und internationale Musiker, riesige LED-Wand, 230 Helfer im Einsatz: Die Macher der Zappanale drehen in diesem Jahr auf der Doberaner Galopprennbahn am ganz großen Rad. „Zum 30-jährigen Jubiläum kann man schon mal das komplette Programm abfahren“, sagt Organisator Wolfhard Kutz vom Verein Art Society. „Allein 22 Musiker kommen über den großen Teich aus den USA – und auch unsere Fans reisen aus aller Welt an.“

Kein Wunder: „Die Zappanale ist für viele wie ein großes Familien-Treffen“, erklärt Mitorganisatorin Tracy Kutz. „Wir haben uns in den vergangenen Jahren schon einen guten Namen erarbeitet – das sehen auch die Künstler.“ So stehen etwa am Samstag ab 22 Uhr 17 Musiker mit der „Ed Palermo Big Band“ auf der Bühne, „die im gesamten New Yorker Raum die erfolgreichste Zappa-Cover-Band ist“, sagt Wolfhard Kutz.

Außergewöhnlich auch der Auftritt der 30-köpfigen „Ensemble Musikfabrik Köln“ gemeinsam mit „Special Guest“ Napoleon Murphy Brock am Sonntag um 15 Uhr. Bereits am Freitag wollen Mitglieder der Schlagzeuggruppe des Saarländischen Staatsorchesters ab 22.30 Uhr mit „Percussion Under Construction“ einen Konzertauftritt der anderen Art hinlegen.

Karten gibt’s an der Tageskasse. Sie kosten für die gesamte Zappanale 260 Euro (Sozial-Ticket 160 Euro, Schüler/Studenten 99 Euro), Tagestickets kosten 130 bzw. 50 Euro.

Infos: www.zappanale.de

Lennart Plottke