Laube in Brand geraten

Bad Doberan

In Bad Doberan ist am Dienstagmorgen in einer Gartenlaube in der Anlage am Buchenberg ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben des Einsatzleiters Florian Weidt war die Feuerwehr gegen 8.15 Uhr durch einen Nachbarn alarmiert worden. Vor Ort stellten die Feuerwehrleute eine starke Rauchentwicklung fest, im Inneren des Häuschens brannte es. Die Retter schlugen nach Angaben des Einsatzleiters die Scheiben ein und betraten die Laube mit Atemschutzgeräten.

Der Eigentümer der Laube war zum Zeitpunkt des Feuers nicht dort, ein Nachbar hatte den Rettungskräften aufgeschlossen. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Doberan war mit acht Personen und zwei Fahrzeugen angerückt. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet.

Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

