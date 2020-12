Ein Feuer ist am Donnerstagvormittag in Hastorf bei Satow ausgebrochen. Wie es dazu kommen konnte ist noch unklar. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden soll 150 000 Euro betragen.

