Bargeshagen

Die Freiwillige Feuerwehr Admannshagen-Bargeshagen erhält Ende des kommenden Jahres ein neues Löschgruppenfahrzeug. Sozialministerin Stefanie Drese übergab am Dienstag den Zuwendungsbescheid in Höhe von 137000 Euro an Bürgermeister Uwe Leonhardt. Das LF 20 soll das 25 Jahre alte Kleintanklöschfahrzeug ablösen.

„Statt 600 haben wir dann 2000 Liter Wasser für den Erstangriff dabei“, sagt Wehrführer Torsten Reske. Damit könne man die Zeit, die benötigt wird, um eine stabile Wasserversorgung aus einem Löschteich aufzubauen, besser überbrücken als mit nur 600 Litern. Außerdem sind zwei weitere, also insgesamt sechs Atemschutzausrüstungen an Bord.

Erhöhte Brandlast in der Gemeinde

Das sei auch nötig, denn die Gemeinde ist in den letzten Jahren beachtlich gewachsen. „Aufgrund der damit verbundenen Erhöhung der Brandlast entspricht das vorhandene Fahrzeug nicht mehr den Anforderungen für den Brandschutz und die Gefahrenabwehr“, sagte Stefanie Drese.

Diese Aufgabe werde ihrer Ansicht nach von Sommer zu Sommer wichtiger. „Und die Feuerwehr Admannshagen-Bargeshagen ist als Stützpunktfeuerwehr mit Sonderaufgaben eingestuft.“ Die Reparaturen am alten Fahrzeug belasteten die Gemeinde finanziell und gefährdeten die Einsatzbereitschaft.

Geld gab es auch für die Satower Kita

Zuvor nahm die Sozialministerin einen Termin in der Gemeinde Satow wahr und übergab dort einen Zuwendungsbescheid über 489000 Euro für die neue Kindertagesstätte im Ortsteil Hohen Luckow. Die Gesamtausgaben belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro. Weitere Förderung in Höhe von rund 750000 Euro erhielt die Kita aus Mitteln für die integrierte ländliche Entwicklung (ILERL MV).

Feuerwehr ist wichtige Institution in der Gemeinde

„Wir haben das Thema schon jahrelang vorbereitet“, sagte Bürgermeister Uwe Leonhardt. „Und jetzt ist endlich der Punkt erreicht, wo es umgesetzt wird.“ Der neue Gemeindechef hofft, dass das neue Fahrzeug für die Kameraden ein neuer Motivationsschub ist. „Denn die machen ja viel mehr als nur Brandschutz.“

Zum aktuellen Fuhrpark der FF Admannshagen-Bargeshagen wird sich Ende kommenden Jahres ein LF20 dazugesellen. Quelle: Dana Frohbös

Gerätehaus wird langsam zu klein

Das neue Fahrzeug ist bereits gebaut. Im Herbst kommt es zum Aufbau nach Dissen ( Niedersachsen). „Mit der Übergabe rechnen wir dann Ende 2020“, sagt Torsten Reske. Der Schuh drückt aber auch noch an anderer Stelle. „Wir brauchen Platz“, sagt der Feuerwehrchef. In den letzten sieben Jahren hat sich die Truppenstärke von 26 auf 41 Kameraden erhöht. Zudem engagieren sich 30 Mädchen und Jungen in der Jugendfeuerwehr. „Und alle müssen sich in der Fahrzeughalle umziehen.“

Dana Frohbös