Feuerwehr-Nachwuchs löscht unter Flutlicht

Bargeshagen

Insgesamt 24 Mannschaften haben am Sonnabend am 4. Flutlichtpokal teilgenommen. Darunter waren sechs Kindermannschaften und 17 Jugend-Teams. Der Wettbewerb begann wie üblich erst am Abend um 18 Uhr.

Die 231 Jungen und Mädchen traten im „Löschangriff Nass“ gegeneinander an. In diesem Jahr fanden nicht nur Mannschaften aus dem Umkreis von Bad Doberan nach Bargeshagen, sondern auch Mannschaften von der Insel Usedom ( Feuerwehr Murchin und Feuerwehr Klein Bünzow) und der Insel Poel ( Feuerwehr Kirchdorf).

Die Nachwuchslöscher aus Retschow siegten vor der ersten und zweiten Mannschaft aus Admannshagen-Bargeshagen. Bei den Jugendlichen holte sich die Jugendfeuerwehr aus Reddelich mit einer Bestzeit von 25,47 Sekunden zum zweiten Mal in Folge den Wanderpokal. Den zweiten Platz belegte die Jugendfeuerwehr aus Lambrechtshagen mit einer Zeit von 28,75 Sekunden, gefolgt von der Jugend aus Admannshagen-Bargeshagen mit einer Zeit von 29,09 Sekunden.

Als besondere Gäste begrüßte die Feuerwehr den stellvertretenden Bürgermeister von Admannshagen-Bargeshagen, Torsten Hoff, die Ordnungsamtsleiterin des Landkreises Rostock, Jana Rothenberger, Kreisbrandmeister Mayk Tessin, Amtswehrführer René Flatow, Amtsjugendwart Steffen Kampa sowie seinen Stellvertreter Lars Henning. „Alle waren fasziniert von der Veranstaltung und wünschten den Mannschaften faire Wettkämpfe“, sagt Hannes Reske von der Feuerwehr Admannshagen-Bargeshagen. „Durch unsere alljährlichen Sponsoren können wir den Flutlichtpokal von Jahr zu Jahr wachsen lassen.„ Bei der Organisation halfen außerdem die Freiwilligen Feuerwehren Parkentin und Ostseebad Nienhagen.

Zahlreiche Zuschauer verfolgten die Wettkämpfe auf der Übungswiese. Auch im kommenden Jahr soll es wieder einen Flutlichtpokal geben. „Wir freuen uns dann schon auf unser erstes Jubiläum: Fünf Jahre Flutlichtpokal“, sagt Hannes Reske.

