Bad Doberan

Von Oldtimern bis neuen Löschfahrzeugen – bei dem Umzug der Bad Doberaner Feuerwehr sorgten die insgesamt 45 Fahrzeuge für Begeisterung. Anlässlich des 140. Geburtstages fuhr eine Kolonne am Samstagmorgen mit Blaulicht vom Gewerbegebiet Eikboom durch die Stadt bis hin zur Feuerwehr. Gesichert wurde das Ganze von der Polizei. Auf dem Weg versammelten sich bereits einige Familien und Schaulustige, um die alten und neuen Fahrzeuge zu sehen. Die Kameraden der Feuerwehr winkten ihnen von dort zu.

Die Fahrzeuge kamen von den umliegenden Feuerwehren des Amtes Doberaner Land. Darunter Traditionsfahrzeuge wie der Magirus-Deutz aus dem Jahr 1968 oder auch das Flugfeldlöschfahrzeug Tatra 815 aus Tschechien. Zu Besuch war an diesem Tag auch die Partnerfeuerwehr aus Bad Schwartau, wie Florian Weid, stellvertretender Wehrführer erzählt.

So viele Feuerwehrfahrzeuge wie noch nie gesehen

Ilona Ziemer und ihre Familie haben die Kolonne an der Feuerwehr erwartet und über die vielen verschiedenen Fahrzeuge gestaunt. Der vierjährige Christopher und die siebenjährige Annelie aus Bad Doberan sind große Feuerwehrfans und haben sich über die Blaulichter gefreut. „So viele Fahrzeuge auf einem Haufen haben wir noch nicht gesehen“, sagt Ilona. Auch Bürgermeister Jochen Arenz zeigte sich in seiner kurzen Ansprache begeistert von der Kolonne: „So einen langen Stau haben wir in Bad Doberan noch nicht gehabt und wenn es heute brennt, weiß ich, es sind genug Fahrzeuge da.“

Für die Feuerwehrleute Florian Weid und Dirk Block gab es an diesem Tag außerdem noch eine Brandschutz-Ehrenmedaille Silber für 25 Jahre. Für Weid bedeutet das Fest anlässlich des 140. Jubiläums auch wieder ein Event für Familien und Kinder. Das Vereinsleben habe unter Corona gelitten. „Die Leute sehnen sich wieder danach, dass hier was passiert“, sagt er. Auch die Nachwuchsgewinnung ist ihm an diesem Tag ein wichtiges Anliegen.

Kinder dürfen sich ausprobieren

Um Kinder und Jugendliche an die Feuerwehr heranzuführen gab es verschiedene Möglichkeiten sich selbst auszuprobieren. „Hier drehst du den Hahn auf und dann geht’s los“, erklärt Lucas Michel der fünfjährigen Melina Helmke. Michel unterstützt die Jugendfeuerwehr und zeigt den Kindern am Samstag, wie sie mit einem Wasserschlauch ein brennendes Haus löschen können.

Zudem können die Besucherinnen und Besucher bei einer Schauvorführung der Feuerwehr unter anderem bei einem technischen Hilfeleistungseinsatz zusehen. Dabei wird eine Person gerettet, die unter einem Betonklotz verschüttet ist. Außerdem gab es Feuerlöschervorführungen, bei der das Publikum mit eingebunden wurde.

Von Gina Henning