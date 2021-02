Bad Doberan

Sirenengeheul um 8 Uhr am Montag in Bad Doberan.In Kühlungsborn wurde ein Gebäudebrand gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr rückt zu ihrem neunten Einsatz in diesem Jahr aus, der abgebrochen wird, weil ausreichend Kräfte da sind und doch kein Gebäude brennt. Um in der Corona-Pandemie einsatzbereit zu sein, hat sich im Alltag der Feuerwehr einiges geändert.

„Wir haben alles untergeordnet, um den aktiven Einsatz zu gewährleisten“, sagt Wehrführer Olaf Schulz. Heißt: Seit dem 2. November 2020 gibt es keine Dienstabende, keine praktische Ausbildung mehr, die sozialen Kontakte sind eingefroren. „Wir machen jetzt digitalen Unterricht.“ Die Feuerwehrmänner und -frauen sitzen für etwa eine Stunde vor ihrem PC und sind per Videokonferenz miteinander verbunden. Die Themen: Unfall-Verhütungs-Vorschriften, Erste Hilfe, Atemschutz. „Das wird sehr gut angenommen“, sagt Olaf Schulz. „Es ist immer besser praktisch, zu üben“, sagt Feuerwehrmann Andreas Heuer, aber digitale Schulung sei immer noch mehr als gar nichts.

Andreas Heuer kümmert sich im Gerätehaus um die Umsetzung der Hygieneregeln, hält Masken und Desinfektionsmittel vor. „Er sichert ab, dass der aktive Einsatz möglich ist, indem er Treibstoff auffüllt und Notwendiges repariert“, so Schulz. Auf den Einsätzen würden jetzt sechs statt neun Brandschützer auf den Fahrzeugen mitfahren, Masken lägen für jeden bereit.

Rekordjahr 2019 durch Starkregen-Einsätze

Anders als Olaf Schulz durch die Corona-Pandemie erwartet habe, gebe es nicht mehr häusliche Einsätze für die Feuerwehr. 158-mal wurde die Doberaner Wehr im vergangenen Jahr alarmiert – sehr viel weniger als 2019, das mit 237 Einsätzen ein Rekordjahr war. Grund: der Starkregen Ende Juli, der um die 70 Einsätze auslöste.

Dennoch: Seit sieben Jahren rücke die Wehr immer zu mehr als 100 Einsätzen aus. Dabei überwiegen vor allem technische Hilfeleistungen, Notarztzubringer, ausgelöste Brandmeldeanlagen und Unwetter. So zog am 9. Februar 2020 Sturmtief „Sabine“ über Bad Doberan. „Da hatten wir von 13 bis 23 Uhr neun Einsätze“, schildert Olaf Schulz. Der Gebäudebrand in Hastorf am 3. Dezember war eine der größeren Alarmierungen, bei der die Feuerwehr 600 Minuten im Einsatz war, so der Wehrführer. Der Deponiebrand am 13. November in Parkentin und der Stoffaustritt nach einem Lkw-Unfall am 5. März in Lichtenhagen-Dorf seien aus 2020 noch zu erwähnen.

Die Kameradschaft habe nach Ansicht des Wehrführers durch die Pandemie nicht gelitten. „Das, was Feuerwehr und Kameradschaft ausmacht, sich untereinander zu helfen, das besteht weiterhin“, so Olaf Schulz. Durch das Homeoffice seien tagsüber jetzt mehr Kameraden einsatzbereit.

Sieben Neuzugänge 2020

Sieben Neuzugänge hatte die Doberaner Wehr im vergangenen Jahr, davon zwei aus der Jugendfeuerwehr. „Einige haben sich selbst bei uns gemeldet, weil sie nach Doberan gezogen sind. Vier waren bereits ausgebildet“, sagt Andreas Heuer.

Fünf Männer haben ihre Truppmannausbildung beendet und im Dezember die Prüfung abgelegt. „Wir haben sie 70 Stunden lang in den eigenen Reihen ausgebildet und alle durch die Prüfung gebracht“, sagt Schulz erfreut. Die Prüfung sei dezentral vom Landkreis Rostock organisiert worden – ein großer Kraftakt, sagt Schulz mit Dank Richtung Landkreis. Etwa 120 Prüfungen seien abgenommen worden in Theorie und Praxis. „Wenn die Männer und Frauen nicht geprüft worden wären, wären einige abgesprungen“, ist sich der Wehrführer sicher, der selbst als Prüfer unterwegs war.

Gute Zusammenarbeit mit der Stadt

Dankbar zeigen sich Olaf Schulz und Andreas Heuer auch, was die Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Doberan angeht. Mit Lisa Busch vom Bürgeramt im Rathaus hätten sie eine Sachbearbeiterin für die Feuerwehr. Denn in Brandschutz muss investiert werden.

So wurden 2020 ein Abstützsystem für Pkw-Unfälle, neue Strahlrohre und Motorkettensägen angeschafft. Das Dach wurde abgedichtet und ein Schließsystem eingebaut, so dass sich das Gebäude nach einer bestimmten Zeit selbst verriegelt.

Auf der Jahreshauptversammlung 2020 der Freiwilligen Feuerwehr Bad Doberan wurde Marcel Beer (l.) von der Edis Netz GmbH als Freund der Feuerwehr von Wehrführer Olaf Schulz ausgezeichnet. Die Edis Netz GmbH hat die Wehr schon mehrfach finanziell unterstützt –auch 2020. Quelle: Anja Levien

Durch Spendengelder von Eon Edis und der Jagdgenossenschaft Bad Doberan konnten auch Rundbundhosen und Poloshirts für die Feuerwehrleute angeschafft werden, die sie einheitlich bei Dienstabenden, Ausbildungen und Veranstaltungen tragen können. Sie sollen die Uniform ersetzen, die neu für jeden Kameraden angeschafft werden müsste, aber in der Regel nur einmal im Jahr bei der Jahreshauptversammlung getragen wird.

Jahreshauptversammlung Die Jahreshauptversammlung, bei der 2020 Stadtverwaltung, Stadtvertreter, Ehrenmitglieder, Sponsoren und die Partnerfeuerwehr aus Bad Schwartau eingeladen waren, wird dieses Jahr nur im kleinen, kurzen Format stattfinden. Sie ist notwendig, weil der stellvertretende Wehrführer, der Jugendwart, der Schriftfahrt und der Gruppenführer gewählt werden müssen, informiert Olaf Schulz. Sie wird voraussichtlich am 12. März unter strengen Hygienevorschriften stattfinden. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Doberan zählt derzeit 51 aktive Mitglieder.

Derzeit laufen die Abstimmungen für die Ausschreibung des neuen Drehleiterfahrzeuges. Wenn die Stadtvertreter am 22. Februar mit dem Nachtrags-Etat weitere 100 000 Euro dafür freigeben, kann es losgehen. Das Fahrzeug soll 750 000 Euro kosten, eine halbe Million kommen als Fördermittel von Land und Landkreis.

In einer Arbeitsgemeinschaft Ehrenamt setzen sich die Kameraden derzeit auch mit dem Thema Stiefelgeld, Versicherung und Co. auseinander. „Es geht dabei um die Wertschätzung des Ehrenamtes“, sagt Andreas Heuer. 2022 möchte die Feuerwehr gerne eine Vereinbarung mit der Stadt dazu treffen.

Von Anja Levien