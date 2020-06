Bad Doberan

Neben den Molligleisen zwischen Bad Doberan und Heiligendamm ist am Mittwochvormittag wegen Trockenheit die Böschung in Brand geraten. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Bad Doberan brannte es gleich an zwei Stellen: Zum einen im Bereich der Dammchaussee auf einer Fläche von 100 Quadratmetern. Ein Stück weiter, auf Höhe der Rennbahn hatte ein ähnlich großes Stück Böschung Feuer gefangen. Während der Löscharbeiten musste die Bäderbahn kurzzeitig anhalten. Das teilte Andreas Heuer von der Feuerwehr mit. „Ansonsten wären unsere Einsatzkräfte gefährdet worden.“ Verletzt wurde niemand. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Doberan war mit zwei Fahrzeugen an der vor Ort, nach etwa 45 Minuten waren die Brände gelöscht.

Von OZ