Feuerwehr Bastorf kritisiert Brandschutz-Entwurf

Bastorf

Zwölf Einsätze, darunter ein Brand und zehn technische Hilfeleistungen sowie zwei Übungen galt es für die Freiwillige Feuerwehr Bastorf 2019 zu bewältigen. Hinzu kamen zahlreiche Stunden mit Arbeitseinsätzen, Dienstabende und anderem, gab der Wehrführer Jürgen Tremp bei der Jahreshauptversammlung Sonnabend bekannt.

Durch starke Regenfälle mussten die Kameraden an einem Tag fünfmal ausrücken. Das Problem waren unter Wasser stehende Keller. „Wir konnten alle Aufgaben und Einsätze 2019 ohne Unfälle und größeren Verletzungen meistern“, sagte Tremp. „Der Ausbildungsstandard unserer Einsatzkräfte ist gut“, so der Wehrleiter. „Allerdings beträgt das Durchschnittsalter 41 Jahre. Wir müssen weiter junge Leute werben“, sagte er. „Damit wir speziell bei den Atemschutzträgern genügend einsatzfähige Kameraden haben.“

Aufgaben werden vielfältiger

Tremp hat noch andere Sorgen: „Die Rohfassung des Brandschutzbedarfsplans für die Gemeinde muss überarbeitet werden. Die Empfehlung unseren LF 16 durch einen TSF-W zu ersetzen finden wir als falsch“, sagte er. „Die Aufgaben der Feuerwehr werden vielfältiger, nur eine Wasserpumpe und ein paar Schläuche reichen da nicht mehr. Wir sind hier auf dem Land mit Feldern, Wald und Ferienobjekten.“ Ein geländegängiges Löschfahrzeug mit viel Wasser an Bord sowie Stauraum für Spezialtechnik wäre von Vorteil. Dafür stellte der Bürgermeister Marko Porm den geplanten Mannschaftstransportwagen in Aussicht.

Immer wieder kam an dem Abend ein Thema zur Sprache: das Problem der ungenügenden Löschwasserentnahmen-Möglichkeiten für die Wehr in einem Ernstfall. Eine Lösung ist nicht in Sicht.

Ehrenabzeichen am Bande

In der Bastorfer Einsatzabteilung engagieren sich 28 Frauen und Männer, davon acht in der Reserve. Hinzu kommen vier fördernde und drei Ehrenmitglieder. 15 Mädchen und Jungs bilden die Jugendwehr. Eine besondere Ehrung erfuhr Jochen Käckenmeister, der auf stolze 60 Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr blicken kann. Der 76-Jährige erinnert sich: „Damals war alles viel primitiver. Wir sind mit Traktor und Hänger losgefahren.“ Er wollte schon als kleiner Junge in die Wehr und mit zehn Jahren wurde sein Traum wahr.

Ralf Winter (l.), Mitglied im Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes überreichte Jochen Käckenmeister das Ehrenabzeichen am Bande für seine 60 jährige Feuerwehrzugehörigkeit. Quelle: Sabine Hügelland

Käckenmeister erhielt das Ehrenabzeichen am Bande. Für ihn standen alle Kameraden auf und applaudierten. Der Gerätewart Harry Garkisch legte seine Arbeit in der Wehr nieder. Neu gewählt für dieses Amt wurden Ralph Kronberg und sein Stellvertreter Ole Pedde. Auch die Jugendwartin Christine Utecht erhielt Unterstützung. Jenny Schaffer übernahm die Position der Stellvertreterin.

Lesen Sie auch:

Von Sabine Hügelland