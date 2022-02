Der Jugendklub in Rakow in der Gemeinde Am Salzhaff wird im Frühjahr fertig. Die Gemeinde sucht deshalb einen Betreuer für die Kinder und Jugendlichen, die sich dort aufhalten werden. Im Haushalt 2022 ist außerdem Geld für Planungen für ein neues Feuerwehrgerätehaus und einen Radweg eingestellt.