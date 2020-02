Feuerwehr, Spielplatz, Bauhof: Hier investiert Hohenfelde

Hohenfelde

Die Gemeindevertretung Hohenfelde hat der Haushaltsplanung für 2020 und 2021 zugestimmt. In den zwei Jahren soll vor allem in die Feuerwehr und einen Spielplatz investiert werden. Das teilt Bürgermeister Stefan Bruhn mit.

35 000 Euro hat die Gemeinde dieses Jahr für einen neuen Spielplatz in Hohenfelde eingeplant. Aufgrund des Alters mussten Spielgeräte bereits abgebaut, sollen neue angeschafft werden. Für den Bau des Parkplatzes im Quellental sind 50 000 Euro eingestellt. Auch die Beleuchtung der Straßen soll verbessert werden. So sind für den Althöfer Weg 15 000 Euro und am Krankenhaus 10 000 Euro vorgesehen. Das geht aus dem Vorbericht zum Doppelhaushalt hervor. Zudem soll der Bauhof einen neuen Transporter und einen Anhänger erhalten. Gesamtkosten: 28 500 Euro.

Feuerwehr erhält Anbau

Die Freiwillige Feuerwehr Hohenfelde soll an ihr Gerätehaus einen Anbau erhalten, um dort Geräte und Technik unterzustellen. Auch die Zufahrt soll verbreitert und der Parkplatz umgestaltet werden. Dafür haben die Gemeindevertreter auf ihrer jüngsten Sitzung den Auftrag erteilt.

Bei einer Begehung mit der Hanseatischen Feuerwehrunfallkasse Nord 2016 waren Zufahrt und Parkplatz bemängelt worden. Die Gefahr einer Kollision zwischen ausrückenden Feuerwehrfahrzeugen und eintreffenden Einsatzkräften sei zu hoch. Ein geplanter Parkplatz hinter dem Gerätehaus konnte nicht realisiert werden.

Wie das Bauamt des Amtes Bad Doberan-Land mitteilt, war im Zuge der Planung beim Straßenbauamt Stralsund der Antrag auf Einleitung des Oberflächenwassers des Parkplatzes in den Regenwasserkanal der Straßenentwässerung der Landesstraße gestellt worden. Dieses wird in ein Privatbereich entwässert. Einer Einleitung des Parkplatz-Oberflächenwasser sei nicht zugestimmt worden.

Als Kompromiss soll jetzt die Zufahrt zum Gerätehaus verbreitert werden, so dass Feuerwehr als auch Auto problemlos aneinander vorbeifahren können. Der Parkplatz, der sich vor dem Gerätehaus befindet, wird umgestaltet.

59 Gewerbe sind derzeit in der Gemeinde Hohenfelde angemeldet, zu der die Ortsteile Hohenfelde, Ivendorf und Neu-Hohenfelde zählen. Die Gemeinde umfasst 942 Hektar Fläche, davon sind 682 Hektar in landwirtschaftlicher Nutzung.

Von Anja Levien