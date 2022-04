Bad Doberan

140 Jahre Feuerwehr Bad Doberan – das wird am Sonnabend mit einem Umzug durch Bad Doberan und einem Tag der offenen Tür an der Feuerwehr im Thünenhof gefeiert. Nicht die einzige Veranstaltung an diesem Wochenende.

Der Umzug mit alter und neuer Feuerwehrtechnik startet um 9 Uhr im Gewerbegebiet Eikboom. Er führt über die B105, über den Buchenberg, Parkentiner Straße, Rostocker Straße, Alexandrinenplatz, Severinstraße, Goethestraße, An den Salzwiesen, Thünenstraße, An den Salzwiesen, Thünenhof aufs Feuerwehrgelände. Hier werden einige Fahrzeuge für die Technikschau stehen bleiben. Interessierte können unter die Motorhaube gucken oder sich auf den Fahrersitz setzen.

Auf dem Gelände der Feuerwehr gibt es dann bis 16 Uhr Schauvorführungen der Feuerwehr und der Jugendwehr, darunter beispielsweise das Herausschneiden aus einem Fahrzeug. Es gibt zudem Stände rund ums Thema Feuerwehr zum selbst Ausprobieren. „Man kann mit dem Feuerlöscher selbst ein Feuer löschen“, sagt Wehrführer Olaf Schulz. Rauchmeldetechnik werde demonstriert. Für beides gebe es Simulatoren. Für Kinder gibt es ebenfalls zahlreiche Angebote, bei denen die Feuerwehrarbeit spielerisch entdeckt werden kann, darunter beispielsweise Zielspritzen.

Wer am Sonnabend Bäume pflanzen möchte, hat im Ehm-Welk-Viertel in Bad Doberan die Möglichkeit dazu. Das Klimanetz Bad Doberan und die Stadt wollen für den regionalen Klimaschutz 21 klimaangepasste Bäume und 55 Sträucher pflanzen. Treffpunkt ist 9.30 Uhr am Spielplatz Biesenbrower Weg.

Flohmarkt auf der Rennbahn

Am Sonnabend und Sonntag findet erstmalig in diesem Jahr der Flohmarkt auf der Rennbahn zwischen Bad Doberan und Heiligendamm statt. Von 10 bis 16 Uhr sind die Stände aufgebaut. Die Standvergabe beginnt um 6 Uhr. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Die Band Superphone gastiert am Sonnabend um 20 Uhr im Kornhaus Bad Doberan. Der Eintritt kostet 15 Euro, für Schüler, Studenten und Schwerbehinderte zehn Euro. Das Quintett ist dafür bekannt, bekannte Hits mit Salsa, Cha Cha, Merengue und Co anzureichen und mit Funk und Jazz abzurunden, wie der Veranstalter mitteilt. Am Sonntag gibt es um 15 Uhr und um 16.30 Uhr zwei Kinderkonzerte mit der Band. Der Eintritt für Kinder beträgt fünf Euro, Erwachsene zahlen zehn Euro.

Die Gute-Laune-Band "Superphone" aus Rostock spielt Sonnabend und Sonntag im Kornhaus Bad Doberan. Quelle: Veranstalter

In der Kröpeliner Mühle gibt es am Sonnabend ab 19 Uhr einen Multivisions-Vortrag. Markus Möller berichtet über Kamtschatka und wie er zusammen mit Ronald Prokein zu Fuß durch Russlands große Wildnis gegangen ist. Mit vielen Fotos, Filmen sowie Auszügen aus dem Buch „Kamtschatka“ erzählt er von einer Wanderung voller Überraschungen, Begegnungen und Gefahren. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Um vorherige Sitzplatzreservierung unter 0173/5303676 oder per Mail an muehlenverein-kroeplin@gmx.de wird gebeten.

Radtour für den guten Zweck

Michael Mundt radelt am Sonntag auf Initiative der Freien Schule Rerik mit jedem, der möchte, für den guten Zweck. Die Teilnahmegebühr von mindestens 20 Euro geht an Hilfsorganisationen in der Region, die Flüchtlinge unterstützen. Die Tour startet in Neubukow und führt über Kröpelin, Bad Doberan, Rostock, Warnemünde, Nienhagen, Heiligendamm bis nach Rerik. Wem das zu viel wird, der kann auch mittendrin zusteigen. Fünf Euro kommen für die Verpflegung hinzu. Start ist 8 Uhr auf dem Marktplatz in Neubukow. Anmeldung und Infos: 0173 / 608 25 42 oder mundt-michael@web.de.

Landschaftsplanerin und Weidfrau Brit Schoppmeyer wird den Wanderern Wissenswertes zur Pflanzen- und Tierwelt im Carinerland vermitteln. Quelle: E.Liehr

Am Sonntag lädt die Interessengemeinschaft Satower Land zur Familienwanderung an den Alt Kariner See ein. Unter fachkundiger Führung der ortsansässigen Landschaftsplanerin und Weidfrau Brit Schoppmeyer erfahren die Teilnehmenden im Verlauf der gesamten Wanderung viel Wissenswertes zur speziellen Flora. Die Wanderung beginnt um 10 Uhr an der Badestelle des Sees, die man durch Rechtsabbiegen von der Straße nach Alt Karin erreicht. Dort endet sie auch mit einem traditionellen Picknick an der frischen Luft. Der Teilnehmerpreis beträgt sieben Euro, Kinder bis zu 12 Jahren wandern kostenlos mit. Für sechs Euro gibt es Kesselgulasch, rustikales Brot und Satower Apfelsaft. Anmeldungen, insbesondere wegen der Picknickversorgung, sind bei der Interessengemeinschaft Satower Land unter 0173 622 94 92 oder im Internet unter www.satower-land.de erforderlich.

Von Anja Levien