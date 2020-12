Wittenbeck

Immer mehr Wittenbecker wollen Teil der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde sein. Zum Teil handle es sich dabei um neu Zugezogene. „Auch Einheimische haben sich entschieden, dass sie sich in der Feuerwehr engagieren möchten“, sagt Wehrführer Wolfram Pagel. „Das freut uns natürlich.“ Für ihre Atemschutzgeräteträger will die Wittenbecker Feuerwehr nun fünf Sätze neue Einsatzkleidung beschaffen.

Die Gemeindevertreter gaben dafür grünes Licht. Im Gegensatz zur gewöhnlichen Jacke und Hose der Feuerwehrleute sind diese mit einer speziellen Membran versehen. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Wehr neue Helme bekommen. „Es muss mit der Zeit alles mal ersetzt werden“, sagt Wolfram Pagel. Jetzt sei eben die Kleidung dran.

Hygienekonzept im Januar

Die Dienste in Wittenbeck sind wegen des Corona-Virus noch immer ausgesetzt. „Unser Ausbildungsstand ist relativ gut“, sagt der Wehrführer. Trotzdem wolle man im Januar wieder aktiv werden. „Die aktuelle Verordnung geht bis zum 10. Januar“, sagt er. „Danach wollen wir ein Hygienekonzept erstellen.“ Geplant sei, die Dienste in getrennten Gruppen wieder aufzunehmen. „Man weiß ja nicht, wie lange es noch so geht. Irgendwann müssen wir ja mal wieder was machen.“

Von Cora Meyer