Feuerwehr Wittenbeck lädt zum Oktoberfest

Wittenbeck

Es gibt etwas zu feiern in der „Nassen Ecke“. Die Freiwillige Feuerwehr Wittenbeck lädt am 19. Oktober ab 17 Uhr zu ihrem nun schon traditionellen Oktoberfest in den Biergarten der Nassen Ecke in Wittenbeck ein. Für die Lütten steht eine Hüpfburg bereit und ab 18 Uhr gibt es einen Fackelumzug. Kulinarisch wird Schwein am Spieß und Stockbrot aufgeboten. Ein DJ rockt den Abend, der von einem Höhenfeuerwerk gegen 21.30 Uhr gekrönt wird.

„Uns ist wichtig, dass sich jeder angesprochen fühlt, der Lust hat, dabei zu sein“, sagt der Inhaber der Gaststätte, Roland Kern. Es sei ein familienfreundliches Fest, auf dem Alt und Jung zusammen feiern können. „Solche Veranstaltungen haben doch auch einen sozialen Aspekt, weil die Gemeinde, die Einwohner sich zwanglos näher kommen können in lockerer Umgebung. Das finde ich auch wichtig“, so Kern. Auch für die Feuerwehr ist das eine gute Möglichkeit, sich öffentlich zu machen.

Die Feuerwehr Wittenbeck hat eine Kinderwehr mit zehn Mitgliedern, Jugend mit acht, die Aktive zählt 22 Kameraden sowie zwei in der Ehrengarde. Der Mannschaftstransportwagen ist noch recht jung, jedoch wünscht sich der Wehrführer Wolfram Pagel ein neues Tanklöschfahrzeug, weil das jetzige nun doch schon 24 Jahre alt ist. „Wir hoffen, dass die Gemeinde das wohlwollend behandeln wird“, sagt er.

„Sie hat das Problem erkannt“, sagt Gemeindevertreter Roland Kern. „Technisch sind wir aber auf einem guten Stand“, so der Wehrführer und „dank der Gemeinde haben wir jetzt auch eine Wärmebildkamera.“ Es sei eine gute Kooperation mit der Gemeinde und der Wehr, so Pagel.

„Wir wissen, dass ihr nicht nur viel Zeit opfert, sondern auch schon mal euer Leben riskiert“, so Kern. „Deshalb finde ich auch wichtig, euch zu unterstützen“, sagt er, denn Kern sponsert zum Fest und ist Gastgeber. „Es findet hier das zweite Mal statt. Das Oktoberfest bekommt so auch ein anderes Niveau, das wir so nicht schaffen könnten“, sagt Pagel.

Von Sabine Hügelland