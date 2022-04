Feuerwehr aus Biendorf holt ukrainische Familien nach Deutschland

Westenbrügge

Traurigkeit liegt in den Augen der ukrainischen Kinder. Ihre Mütter müssen für sie stark sein. Anna und ihre zwei Töchter im Alter von 14 und vier Jahren hatten Glück. Als wir weg waren, ging es so richtig los. „Vom Zug aus hörten wir, wie Bomben in die Stadt einschlugen“, sagte Elena. Sie stammen aus Zaporozzya. Nun fanden beide in Westenbrügge ein neues Zuhause.

Elena (l.) und Anna halfen mit, die Wohnung zu sanieren. Quelle: Peggy Freyler

Gemeinde Biendorf renovierte mit der FFW eine Wohnung

Elena (34) und Anna (32) zogen mit den beiden Kindern am Freitag in ihr neues Zuhause. Zuvor waren sie bei Familie Hemp in Gersdorf untergebracht. Andere Flüchtlinge kamen im Gutshaus bei Familie Schaff und in Lehnenhof bei Familie Kupetz unter. „Wir mussten erst eine Wohnung im Block herrichten. Das dauerte mehr als zwei Wochen“, sagte die Bürgermeisterin der Gemeinde Peggy Freyler.

Die beiden Ukrainerinnen halfen mit. „Nein, Deutsche und Deutschland, das war uns alles fremd. Nie hätten wir gedacht, dass sie solch freundliche Menschen sind“, sagte Elena, die in einer Bäckerei gearbeitet hatte. Brot und Salz gab es von der Bürgermeisterin für ihren Einzug in die neue Wohnung. „Ist das auch in ihrer Heimat üblich“, fragte Peggy Freyler. „Ja“ war die Antwort.

Elena (l.) und Anna erhalten nun Deutschunterricht von der gebürtigen Ukrainerin Irina Matzkows. Bei ihrem Einzug in die neue Wohnung gab es Brot, Salz und Blumen von der Bürgermeisterin. Quelle: Sabine Hügelland

Dass Elena, Anna und mit ihnen weitere vier Frauen und drei Kinder im Alter von vier bis 14 Jahren, bis dorthin gelangten, haben sie tatkräftigen und hilfsbereiten Feuerwehrmännern und dem Agrarbetrieb e.G. Steinhausen zu verdanken. Zweimal fuhren sie an die polnisch-ukrainische Grenze um jeweils vier Tonnen Hilfsgüter – alles Spenden von Menschen der jeweiligen Gemeinden – ins Krisengebiet zu bringen. „Auf dem Rückweg nahmen wir die Familien mit“, so der Gemeindewehrführer der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Biendorf, Martin Dominek.

Idee kam vom Geschäftsführer des Agrarbetriebes Steinhausen

„Ich arbeite im Agrarbetrieb“, so Feuerwehrmann Stefan Gabbert. „Der Geschäftsführer Michael Brink wollte unbedingt handeln, nachdem er Bilder von Flüchtenden in den Medien sah“, berichtete er. „Da bei uns polnische Arbeiter tätig sind, fragten wir, ob sie uns helfen. So entstand Kontakt an die Grenze, um zu ermitteln, was gebraucht wird.“ Die Kameraden in Westenbrügge wurden gebeten, mit ihrem Mannschaftstransportwagen mitzufahren, neben einem Transporter des Agrarbetriebes. „Und auch Kamerad Jens Dethloff kam mit seinem Transporter an die Grenze“, so Dominek.

Besonders Hygieneartikel für Frauen, Lebensmittel sowie Medikamente werden in der Ukraine gebraucht. Die Männer hörten davon, dass Frauen Schuhsohlen als Einlage bei der Menstruation benutzten, weil es keine Alternativen gebe.

Leere Augen, Erschöpfung und Angst vor der Zukunft

Drei Frauen mit zwei Kindern nahmen sie in der ersten Woche mit. „Es war Unsicherheit zu spüren, weil sie schließlich zu unbekannten Männern ins Auto stiegen. Wir trugen jedoch unsere Feuerwehruniformen, damit sie sehen, was wir sind.“ Es dauerte. „Über vier Stunden warteten wir, bis alle drin saßen.“

„Viele, auch meine Eltern sitzen in Kellern fest, ohne Wasser“, sagte Anna, die in einer Fabrik gearbeitet hat. Kontakt halten die Flüchtlinge mit den Handys. Immer wieder schaut sie auf das Foto ihres Mannes. Er blieb an der Front, um sein Land zu verteidigen.

„Alles ging sehr schnell – von unserer Idee am Montag bis zur Umsetzung am Donnerstag“, sagte Stefan Gabbert. Allerdings zehrten die beiden Fahrten an den Kräften aller Beteiligten. „Jetzt sorgt die EU für Hilfsmittel, sodass wir vorerst nicht mehr fahren werden.“ Die Organisation startete seine Frau Kati. „Ich stellte die Situation in die sozialen Medien. Sehr viele Sach- und Geldspenden kamen zusammen.“

An der Grenze alles gut organisiert

„Wir waren jeweils zu zweit in einem Auto, um uns wegen der 13-stündigen Fahrt abwechseln zu können“, so Martin Dominek. „Dort angekommen, übernachteten wir im Hotel. Sahen aber in der Ferne Rauchschwaden von Angriffen. Das war sehr beklemmend.“ An der Grenze sei alles sehr gut organisiert. „Nach der Sortierung der Hilfsgüter werden sie dort verteilt, wo es nötig ist. Flüchtlinge kommen an der polnische Grenze in Sammelfahrzeuge und werden registriert, erst dann können sie weiter“, sagte er. „Da standen auch Italiener, Franzosen und Schweizer, die Ukrainer mitnahmen“, so Steffen Grunwald.

„Manche Flüchtlinge blieben lieber in der Nähe ihres Landes, in Polen. Ein Baby wurde weitergereicht, haben wir gehört, weil die Mutter, die viele Kilometer weiter weg war, es in Sicherheit wissen wollte“, sagte Grundwald.

Kinder werden in Kühlungsborn zur Schule gehen

Die geflüchteten Kinder werden nun in Kühlungsborn an die Schule gehen. Die Mütter erhalten Deutschunterricht von der gebürtigen Ukrainerin Irina Matzkows. „Ich lebe fast 50 Jahre in Deutschland und muss mich erst wieder in die Sprache hineinfinden“, sagte sie und griff immer wieder zum Taschentuch, wenn die Frauen von ihrer Flucht erzählten.

Von Sabine Hügelland