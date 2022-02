Feuerwehr und Kita-Neubau: Kröpelin beschließt Haushalt

Kröpelin

Die Stadtvertreter von Kröpelin haben dem Haushalt für 2022 zugestimmt. Wie Kämmerin Anja Lindemann während der Sitzung mitteilte, könnten die negativen Ergebnisse im Finanz- und Ergebnishaushalt ausgeglichen werden, „weil wir sehr gut gewirtschaftet haben“. Sie wies aber darauf hin, dass die Zuschüsse vom Land weniger würden und die Kreisumlage erhöht wurde.

So stehen als Investitionen unter anderem die Planungskosten für den Neubau der Kindertagesstätte am Schulcampus, die Umbaumaßnahmen für das von der Stadt erworbene Bahnhofsgebäude oder die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen für die Ortswehren Altenhagen, Groß Siemen und Jennewitz im Haushaltsplan für dieses Jahr.

Das größte Projekt der Stadt in den vergangenen Jahren, der Ausbau der Bahnhofstraße, soll in diesem Jahr abgeschlossen werden. Im Frühjahr , so der bisherige Plan, soll die Trasse dann als durchgehende Straße zwischen Bützower Straße und Wismarsche Straße befahrbar sein.

Von Anja Levien