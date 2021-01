Reddelich

In diesem Jahr plant die Gemeinde Reddlich und Brodhagen den Bau eines neuen Stützpunktes für die Freiwillige Feuerwehr. „Die Architekten arbeiten an den Ausschreibungen, die im April abgeschlossen sein sollen“, sagt Bürgermeister Ulf Lübs. Wir hoffen, im Mai mit den Bauarbeiten beginnen zu können.“ Die Finanzierung steht, denn im Oktober 2020 überreichte der damalige Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) einen Förderbescheid aus Landes-Fördermitteln in Höhe von 750 000 Euro. 1,26 Millionen kostet der Neubau insgesamt. Weitere 80 000 Euro kommen vom Landkreises Rostock. Die restliche Summe zahlt die Gemeinde aus Eigenmitteln.

Im neuen Bebauungsplan Nr. 9 an der B 105 steht seniorengerechtes Wohnen im Vordergrund. Noch steckt alles in der Planung. „Wir müssen uns da auch über die Wohneinheiten Gedanken machen. Alles soll harmonisch ins Ortsbild passen und alle Aspekte berücksichtigt werden. Da wird noch einige Zeit ins Land gehen“, so Lübs.

Anzeige

Gewerbegebiet komplett vermarktet

Das Gewerbegebiet in Reddelich ist komplett vermarktet, so dass keine Grundstücke mehr zum Verkauf stehen. „Noch haben wir nicht alle Einnahmen aus den Verkäufen realisiert. Bei einigen Grundstücken fehlt noch die notarielle Beglaubigung“, informiert der Bürgermeister. „Erst dann fließt Geld, was sich in Einzelfällen noch in das nächste Jahr ziehen kann.“

Lesen Sie auch: Neubau für Reddelicher Kita weiter in Schwebe: Diese Optionen gibt es noch

Die Grundstücksverkäufe haben in den vergangenen Jahren für liquide Mittel im Haushalt gesorgt. „Defizite im Haushalt werden wir auch in den nächsten Jahren haben. Durch den Verkauf von Grundstücken sind wir jedoch erst einmal liquide. Die Vorausschau ist nicht so schlecht.“ Neue Einnahmen seien allerdings kaum in Sicht.

Auch in Brodhagen nicht, denn dort gebe es keine bebaubaren Grundstücke mehr. „Vielleicht kann noch der eine oder andere Private bebaubares Land anbieten. Die Bauentwicklung ist in Brodhagen im Großen und Ganzen abgeschlossen und das ist auch gewollt“, betont Lübs. „Noch mehr Wohngebiete würden nicht dem Charakter des Ortes entsprechen.“

Bäckerei weicht Wohnhaus

In Reddelich ist von der ehemaligen Bäckerei schon nichts mehr zu sehen, sie wird abgerissen. „Ein Privatmann möchte an der Stelle ein Miethaus errichten. Das passt uns gut, denn der Gemeinde fehlen Mietwohnungen. Wir haben einen hohen Anteil Wohneigentum.“ Dass es den Bäcker nicht mehr gibt, stimme viele Einwohner traurig. „Solche Unternehmen haben es heutzutage auf dem Land wirtschaftlich nicht einfach“, erklärt Lübs.

Viele Weichen seien in den vergangenen fünf Jahren gestellt worden, dass es immer mehr neue Einwohner in der Gemeinde gibt. „Wir sind kurz davor, die 1000er Marke zu knacken“, sagt Lübs. „Das entwickelt sich nach oben. Allerdings werden wir das genau beobachten, denn die Infrastruktur für mehr Einwohner muss auch stimmen. Deshalb geht es uns um Verdichtung des Innenbereichs. Wir möchten die Einwohner halten. Dabei soll uns das Projekt ,seniorengerechtes Wohnen‘ helfen.“

Dorfstraße soll zweispurig werden

„Die Grundsanierung der alten Dorfstraße ist schon länger im Gespräch und wird auf der nächsten Bauausschuss- und Gemeindevertretersitzung diskutiert. Wir wollen einen Planer beauftragen, der uns das Projekt entwickelt und eine Kostenschätzung liefert. Ohne Fördermittel wird das nicht zu stemmen sein“, so Lübs. Die neue Straße soll zweispurig werden. Die Kosten können sich im siebenstelligen Bereich bewegen. „Wir schauen, was geht, um es zügig in Angriff nehmen zu können. Dies wird wohl vorerst das letzte große Infrastruktur-Projekt sein, danach ist erst einmal Konsolidierung angesagt“, sagt der Bürgermeister.

Von Sabine Hügelland