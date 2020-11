Rostock

Sonnabend früh 9 Uhr: Die Marienkirche im Herzen der Hansestadt Rostock brennt. Dicke Rauchschwaden schlagen aus den Fenstern des Glockenturms. Dass diese von einer Nebelmaschine stammen, erfahren die sofort alarmierten Kameraden der Berufsfeuerwehr Rostock erst fünf Minuten später am Einsatzort. Sie sind mit drei Löschzügen und 32 Einsatz- und Führungskräften ausgerückt. Auch die Freiwillige Feuerwehr Stadt-Mitte ist mit zwei Löschfahrzeugen und 16 Kräften vor Ort. Zu einer Großübung, die das Brandschutz- und Rettungsamt der Stadt gemeinsam mit der Evangelisch-Lutherischen Innenstadtgemeinde durchführt.

„Wir müssen die Feuerwehren für den Ernstfall mit den örtlichen Gegebenheiten in der Kirche vertraut machen.“ Johann Edelmann, Leiter des Brandschutzamtes Rostock Quelle: Ove Arscholl

Dass auch Kirchen in Flammen aufgehen können, habe die Katastrophe in Paris gezeigt, als im April 2019 die Kathedrale Notre Dame durch einen Großbrand stark zerstört wurde. „Wir haben in Rostock mit der Marienkirche ein besonderes Bauwerk aus dem 15. Jahrhundert mit besonderen Schätzen“, sagt Johann Edelmann, Leiter des städtischen Brandschutz- und Rettungsamtes. „Und wir müssen den Schutz dieses Kulturgutes unbedingt angehen, die Feuerwehren für den Ernstfall mit den örtlichen Gegebenheiten in der Kirche vertraut machen.“

Das Szenario der Übung sieht einen Brand im Glockenturm in 32 Metern Höhe vor. Das Feuer droht sich in Richtung Dachstuhl des Seitenschiffes auszubreiten. Eine Person wird vermisst. Ruhig und routiniert beginnen die Feuerwehrmänner mit ihrer Arbeit. Schläuche werden ausgerollt, Drehleitern in die Höhe geschoben, mit Schlauchpacks, Schutz-, Rettungs- und Brandbekämpfungsgerät stürmen die Einsatzkräfte ins Kircheninnere. Nun gilt es, die Lage zu erkunden. Wie kommen die Retter in die betroffene Ebene zwei? Welche Aufstiegsmöglichkeiten gibt es? Es ist dunkel in der verwinkelten Kirche. „Wir haben nur alte Pläne zur Orientierung“, erklärt Edelmann.

Vermisste Person schnell gefunden

Schnell wird die vermisste Person gefunden. Ein Handwerker hat nach einer angeblichen Verpuffung nicht mehr ins Freie fliehen können. Doch die Kameraden der Berufsfeuerwehr sind zur Stelle, bringen den Mann nach draußen, legen ihn auf eine Trage. Es ist ein Kollege, Stefan Brinckmann, der den Verletzten mimt. Er wird zum Rettungswagen gebracht. „Ab in die Notaufnahme in der Südstadt.“ Brinckmann schauspielert und lacht: „Nein, ich will in die Unimedizin, ich bin Privatpatient.“

Das Feuer im Turm ist inzwischen gelöscht. Doch in der Kirche wird weiter gesucht. „Wir wollen die Kollegen überall durchjagen“, sagt der Chef des Rettungsamtes, „die Orientierung der Brandschützer im Gebäude prüfen.“ Wo fehlen Schlüssel, welche Türen können nicht geöffnet werden, welche Wege sind verstellt? Die Ergebnisse der Übung werden in den nächsten Tagen mit der Kirchenleitung ausgewertet.

„Ich war auch überhaupt nicht erschrocken, sondern froh, dass ein möglicher Ernstfall mal trainiert wird.“ Pastorin Elisabeth Lange Quelle: OVE ARSCHOLL

Pastorin Elisabeth Lange und Küster Anselm Pell beobachten das Geschehen. „Oh Gott, oh Gott – denke ich ja immer“, gesteht die Pastorin, die natürlich über den Ablauf der Aktion informiert war. „Ich war auch überhaupt nicht erschrocken, sondern froh, dass ein möglicher Ernstfall mal trainiert wird.“ Natürlich habe sie Sorge gehabt, inwieweit Kunstschätze in St. Marien, wertvolle Altäre, die Orgel oder die Astronomische Uhr, beschädigt werden könnten. Aber die wurde ihr schnell genommen. Es habe im Vorfeld zwei Begehungen mit der Feuerwehr gegeben, berichtet Küster Pell.

„Uns war es deshalb auch wichtig, die Einsatzkräfte schnell wissen zu lassen, es ist eine Übung“, sagt Amtsleiter Edelmann. Es wurden nur Schläuche ins Kircheninnere verlegt, aber nicht ans Wasser angeschlossen. Ein Löschwasserschaden wird nur simuliert. Das Wasser läuft vom Turm durchs Holzgebälk. Wie kann die wertvolle Orgel zum Beispiel geschützt werden? Markus Paschen, Einsatzleiter B-Dienst, erkundigt sich beim Küster nach Mitteln zur Schadensbegrenzung. „Wir haben einige Feuerlöscher“, sagt Pell „und Abdeckplanen.“ „Wassersauger wären jetzt nötig“, erklärt Paschen. Die müssten vielleicht mal beschafft werden.

Draußen wird inzwischen die „Anleiterbarkeit“ an der Kirche getestet. Die mit 42 Metern höchste Drehleiter der Berufsfeuerwehr ist in Stellung gebracht. „Damit können wir Stellen erreichen, die sonst schwer zugänglich sind“, ist Feuerwehrchef Edelmann zufrieden. Die kleinere Drehleiter erreicht 32 Meter Höhe. Pastorin Lange schaut nach oben. „Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, die Feuerwehr hat die Kirche im Blick und weiß im Ernstfall, was zu tun ist“, sagt sie.

Kirche und Feuerwehr werten gemeinsam Übung aus

Von der Großübung profitieren sowohl Brandschützer als auch Kirchgemeinde. Die Kameraden konnten unter realen Bedingungen in historischer Bausubstanz proben. Die Kirchenvertreter erlebten hautnah, wie wichtig Maßnahmen zur Vorbeugung eines Brandes und wie wertvoll optimale Einsatzunterlagen wie zum Beispiel Gebäudepläne sind. „Da gibt es in nächster Zeit noch einiges zu tun“, sind sich die Pastorin und der Rettungsamtschef einig. Die Auswertung der Übung wird es zeigen. „Vielleicht müssen wir im Turm einen Schlauchvorrat anlegen“, hat Edelmann schon mal eine Idee. „Komplexe Übungen, wie hier in der Marienkirche, haben für den Brandschutz einen großen Mehrwert. Sie bringen unseren Einsatzkräften zusätzliche Erkenntnisse und Erfahrungen, die im Realfall und unter dann tatsächlichen Stressbedingungen gut abrufbar sind“, betonte der zuständige Senator, Chris Müller-von Wrycz Rekowski, abschließend.

