Feuerwehreinsatz im Doberaner Stadtteil Althof

Bad Doberan

Zu einem Küchenbrand im Gutshaus in Althof ist die Freiwillige Feuerwehr Bad Doberan am Donnerstagnachmittag ausgerückt. Der Herd und die Dunstabzugshaube in einer Wohnung im ersten Geschoss hätten gebrannt, bei Eintreffen der Feuerwehr aber nur noch geschwelt, informiert Wehrführer Olaf Schulz. Mit dem Fettbrandlöscher sei nachgelöscht worden. Eine Person sei vom Rettungsdienst aus dem Haus gebracht worden.

Es ist der 231. Einsatz der Ehrenamtler in diesem Jahr. Mit drei Fahrzeugen waren sie zum Einsatzort gefahren. „Unklare Rauchentwicklung im Gutshaus Althof“, hieß es bei der Alarmierung. Zu Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Von Anja Levien