Feuerwehren im Landkreis Rostock freuen sich über mehr Mitglieder

Bad Doberan

Mehr aktive Mitglieder, mehr Kinder und Jugendliche, weniger Einsätze: Kreiswehrführer Mayk Tessin zieht mit Blick auf die Feuerwehren im Landkreis Rostock für das Jahr 2020 eine positive Bilanz. „Der Trend der vergangenen Jahre hat angehalten“, macht Tessin deutlich. „Wir können seit 2017 einen stetigen Mitgliederzuwachs verzeichnen.“ Zum Stichtag 31. Dezember hätten sich 4198 Mitglieder im aktiven Dienst der Wehren engagiert: „Dazu kommen noch 1075 Mitglieder in den Ehrenabteilungen sowie 1615 Kinder und Jugendliche in den Jugendfeuerwehren.“

„Wir können seit 2017 einen stetigen Mitgliederzuwachs verzeichnen.“ Mayk Tessin, Kreiswehrführer Landkreis Rostock Quelle: Ove Arscholl

Damit zählten die 162 Feuerwehren im Landkreis 6893 Mitglieder – 133 mehr als noch im Jahr 2019. „Besonders freue ich mich über die Entwicklung der Zahlen bei den Mädchen und Frauen“, betont der Kreiswehrführer. „Hier lag der Anteil im vergangenen Jahr bei 21,8 Prozent – das sind 1505 Kameradinnen in allen Abteilungen.“

In den Kinder- und Jugendwehren habe es vor allem bei den Mädchen einen Zuwachs gegeben, sagt Kreisjugendwart Karsten Franck: „Der Anteil ist hier um ganze 18 Prozent auf jetzt 594 gestiegen – mit Blick auf die Frauenquote und die Gleichberechtigung stehen wir gut da.“ Trotz der schwierigen Lage sei es gelungen, die Mitgliederzahl insgesamt um 104 Mädchen und Jungen zu erhöhen, erklärt Franck: „Das zeigt, wie wertvoll die Arbeit an der Basis in den einzelnen Jugendfeuerwehren ist.“

Einsatzbereitschaft war jederzeit gegeben

Jugendfeuerwehrarbeit im vergangenen Jahr zu betreiben, sei schon eine Herausforderung gewesen, bekennt Franck: „Man wusste nicht, wie man anfangen und planen sollte – aber sobald die Verordnungen es zugelassen hatten, mussten die Corona-Maßnahmen und Hygieneregeln, die im Vorfeld erarbeitet wurden, auch umgesetzt werden.“ Dieses Unterfangen sei eindrucksvoll gelungen: „Es gab nicht einen Corona-Fall in den Jugendfeuerwehren – somit musste auch keine Wehr geschlossen werden.“ Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren sei jederzeit gegeben gewesen, macht Karsten Franck deutlich.

Apropos: „Das Jahr 2020 war in Bezug auf das Einsatzgeschehen ein durchschnittliches Jahr“, erklärt Kreiswehrführer Mayk Tessin. „Die Feuerwehren sind zu insgesamt 1764 Einsätzen ausgerückt – das sind 192 weniger als 2019.“ Schwerpunkt war einmal mehr die technische Hilfeleistung – dazu wurden die Wehren allein 1112 Mal gerufen. Im Bereich der Brandbekämpfung waren die Einsatzkräfte im Landkreis Rostock bei 652 Einsätzen gefordert.

Von Lennart Plottke