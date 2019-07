Nienhagen

Die Hakenleiter in der rechten Hand und am Boden in Startposition warten Philipp Perlitz und Robert Eschment auf das Startsignal. Dann rennen die beiden Feuerwehrsportler los zum Turm, machen die Leiter fest, klettern zur ersten Station, werfen die Leiter eine Etage höher und klettern hoch hinauf. Der Aufstieg mit der Hakenleiter ist eine Disziplin am Sonnabend beim Deutschland-Cup im Feuerwehrsport im Ostseebad Nienhagen.

In drei Disziplinen messen sich acht Männer- und sechs Frauenmannschaften aus Ostdeutschland beim zweiten Lauf für den Deutschland-Cup. Insgesamt drei Läufe gibt es übers Jahr verteilt. Neben dem Aufstieg mit der Hakenleiter (nur für die Männer) gibt es den 100-Meter-Hindernislauf, den Löschangriff nass sowie die Gruppenstafette (nur für die Frauen).

Aus Mecklenburg-Vorpommern, dem Team MV, nehmen eine Männer- und eine Frauenmannschaft teil. Teamleiter ist Georg Limbach. Der 31-Jährige ist in Warin ( Nordwestmecklenburg) aufgewachsen, lebt jetzt in Rostock und trainiert für die Wettkämpfe im Feuerwehrsport in Nienhagen und Charlottenthal. „Wir haben am Sonnabend die besten Feuerwehrsportler aus dem Land hier, die Rekordhalter“, erzählt er. So ist das Team MOL ( Märkisch-Oderland) amtierender Olympiasieger von 2017.

Im Team MV seien etwa 15 Männer und 12 Frauen aktiv. Georg Limbach ist seit 2010 dabei. „Es ist die Kombination aus Einzeltraining, bei dem man nur mit sich selbst zu kämpfen hat, und der Mannschaft, was den Sport ausmacht“, sagt er. Das Hakenleitersteigen ist seine liebste Disziplin. „Das macht am meisten Spaß und gibt einen Adrenalinkick“, sagt er. Die beste deutsche Zeit liegt bei 14,32 Sekunden, Limbachs Bestzeit bei 16,3 Sekunden.

Der erste Lauf für den Deutschland-Cup fand vergangenes Wochenende im sächsischen Narsdorf statt. „Wir sind in der Tageswertung Zweiter geworden, mit nur einem Punkt Abstand“, sagt Limbach. Es wird also spannend am Sonnabend. Um 8.30 Uhr starten die 100-Meter-Hindernisläufer auf dem Gelände der freiwilligen Feuerwehr im Ostseebad Nienhagen an der Kliffstraße.

2008 sind die Nienhäger Feuerwehrleute in den Sport eingestiegen, haben sich das Trainingsgelände aufgebaut. „Wir haben eine Tartanbahn beantragt und haben die Förderzusage vom Land“, sagt Christian Tessin von der Nienhäger Wehr. „Wir brauchen aber noch den Eigenanteil von der Gemeinde.“

Zwei Mal die Woche ist Training in Nienhagen. Robert Eschment macht seit 2012 mit. Für den 31-Jährigen machten die verschiedenen Disziplinen den Feuerwehrsport aus. Beim Hindernislauf müssen die Männer eine zwei Meter hohe Wand überwinden, die Frauen eine 70 Zentimeter hohe Hürde, dann müssen Schläuche ausgerollt, währenddessen über einen Balken gelaufen und anschließend die Schläuche gekoppelt werden. Auch wenn jeder einzeln kämpft, die Wertung zählt für die Mannschaft. „Das ist ein Teamsport“, sagt der Rostocker.

Zwar können beim Deutschland-Cup Mannschaften aus dem gesamten Bundesgebiet mitmachen, laut Christian Tessin von der Freiwilligen Feuerwehr Ostseebad Nienhagen hätten sich aber nur Teams aus den neuen Bundesländern angemeldet. 120 Männer und Frauen sind am Sonnabend im Wettkampf. „Den Sport machen zu 100 Prozent die Feuerwehrangehörigen aus den neuen Bundesländern“, erläutert er und sieht das mit der Nähe zu den osteuropäischen Ländern begründet, wo der Feuerwehrsport ausgeübt wird.

Von der Jugendfeuerwehr zum Feuerwehrsport: Philipp Perlitz ist seit sieben Jahren aktiv. Der gebürtige Groß Grabower hat bei der freiwilligen Feuerwehr Charlottenthal ( Landkreis Rostock) einfach mal mittrainiert und ist dabei geblieben. Tricks gebe es in dem Sport nicht. „Das ist Technik, viel Technik“, sagt der 25-Jährige und nimmt Anlauf auf den Hakenleiterturm.

