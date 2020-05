Film ab auf dem Campingpark: Kühlungsborner sind zurück im Kinosessel

Kühlungsborn

Seit vergangenem Montag dürfen Kinos in Mecklenburg-Vorpommern wieder für zahlende Gäste öffnen. Peer Kretzschmar hat sich aber noch ein paar Tage Zeit gelassen. Erst am Donnerstag, den 28. Mai, zeigte er die ersten Filme. Die Anreise der Urlauber aus anderen Bundesländern hat gerade erst begonnen. Erst am Pfingstwochenende, so vermutet der Kühlungsborner, wird das Ostseebad das erste Mal in diesem Jahr wieder richtig voll sein.

Der Kinobetreiber darf wegen der coronabedingten Hygienevorschriften und Abstandsregeln nur rund die Hälfte der insgesamt 150 Sitzplätze auslasten. Das versucht er mit einem ganztägigen Programm auszugleichen. Von morgens um 10 Uhr laufen täglich bis zu sieben Vorstellungen. Die letzte startet am Abend um 21 Uhr.

Institution, die Menschen Freude und Entspannung bringt

Nicht nur Kretzschmars zehnjährige Tochter Tessa findet es gut, dass sie im Kino ihres Vaters nun wieder spannende Filme ansehen darf. Auch ihre Freundin Johanna Dröse ist ein echter Kinofan. „Ich freue mich schon auf die Eiskönigin 2“, schwärmt die Kühlungsbornerin. Das Faible für den Filmgenuss per Leinwand liegt ihr im Blut.

Vater Robert Dröse, der direkt neben dem Ostseekino in der Kühlungsborner Waldstraße einen Fahrradverleih betreibt und seit Jahren mit Peer befreundet ist, freut sich ebenfalls, dass ins benachbarte Kino nun wieder Leben einzieht. „Ich komme zwar schon aus Zeitgründen selbst nicht mehr so oft wie früher dazu, mich ins Kino zu setzen. Aber wenn es geht, dann genieße ich es auch. Aber ich weiß auch, wie gut es bei Urlaubern und Einheimischen ankommt, wenn sie hier vor Ort in toller Atmosphäre die neuesten Filme zu sehen bekommen. Das Kino ist und bleibt eine wichtige Institution, die den Menschen Freude und Entspannung bringt“, meint Dröse.

Tessa (l.) und Johanna stöbern im Kinoprogramm. Quelle: Rolf Barkhorn

Frischluftzufuhr während der Vorführung

Peer Kretzschmar, der die letzten Tage noch genutzt hat, um im Kinosaal ein paar Dinge zu reparieren und zu verschönern, ist froh, dass er schon beizeiten in eine gut funktionierende und leise laufende Belüftungsanlage im Kinosaal investiert hat. „Ich kann die Belüftung während der gesamten Vorführung mitlaufen lassen, ohne, dass sie stört. Damit ist der Austausch verbrauchter Luft gegen Frischluft immer gewährleistet. Das ist jetzt besonders wichtig“, weiß der Unternehmer.

Abstand im Strandkorbkino gar kein Problem

Noch unproblematischer wird es dann, wenn er wie in vergangenen Jahren auch im Sommer wieder sein Strandkorbkino neben dem Bootshafen betreiben kann. „Da haben wir etwa 70 Strandkörbe für je zwei Personen als Sitze zur Verfügung. Den bisherigen Abstand zwischen den Körben zu vergrößern, wäre überhaupt kein Problem“, sagt der 57-Jährige. Geplant hat er, mit dem Betrieb des Strandkorbkinos wie üblich Mitte Juni zu beginnen. „Aber momentan warte ich noch auf die Genehmigung durch die Behörden.“

Nicht nur die Zustimmung der Stadtverwaltung Kühlungsborn ist für das originelle Strandgewerbe erforderlich, auch das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (Stalu) hat ein entscheidendes Wort mitzureden. „Der Antrag ist aber schon gestellt, wenn die Genehmigung da ist, kann ich mit den Vorbereitungen starten“, betont Kretzschmar.

Das Strandkorbkino neben dem Bootshafen in Kühlungsborn soll Mitte Juni wieder starten, wenn die Genehmigung dafür erteilt wird. Quelle: Rolf Barkhorn

Bis dahin, so hofft der Kinobetreiber, wird dann sicher auch das Angebot an Filmen etwas reichhaltiger. Zurzeit muss er mit einer geringen Zahl an Filmen auskommen, die von seinen Vertragspartnern, den Filmverleihern, bereitgestellt wird: „Einige Filme wurden wegen der weltweit großen Zahl von geschlossenen Kinos noch zurückgehalten. Aber das wird sich hoffentlich bald ändern.“

