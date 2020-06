Filme auf Youtube und Facebook: So wirbt Kühlungsborn im Internet

Kühlungsborn

Hier spielt die Musik: Diese Botschaft wollen Künstler aus Kühlungsborn mit einem neuen Video vermitteln, das im Internet zu sehen ist. Das Lied „An guten Tagen“ von Johannes Oerding präsentieren darin unter anderem das Duo Nora und Leo, die Showband Papermoon, ein Teil der Bläserklasse des Schulzentrums und die Swinging Seagulls. Die Kulisse für den Dreh bilden beispielsweise die Seebrücke, die Strandstraße und der Konzertgarten Ost. Im Hintergrund ist auch die Villa Baltic zu sehen.

Seit dem 12. Juni ist das Musikvideo auf Youtube zu sehen. Seitdem wurde es bereits 6556 Mal aufgerufen. Auch in dem sozialen Netzwerk Facebook lief „An guten Tagen“ sehr erfolgreich. Der Film war für Kühlungsborn keineswegs die Premiere. Der Ort hat sich in letzter Zeit häufiger einer breiten Öffentlichkeit in schönen Bildern präsentiert.

Lob von der Ministerpräsidentin

Bereits Anfang April hatte der Tourismusverband die Grußbotschaft „ Kühlungsborn – gemeinsam“ veröffentlicht. darin präsentierten sich unter anderem Unternehmer aus dem Ort; zu sehen sind aber auch Einwohner und Pastor Matthias Borchert. In der Zeit, in der Geschäfte und Gastronomie wegen des Coronavirus geschlossen bleiben musste, sollte der Film ein positives Signal senden, sagt Jörg Schlottke, Vorsitzender des Tourismusverbandes. „Er soll den Kühlungsbornern, unseren Gästen und allen Fans des schönen Ostseebades, Hoffnung schenken.“ Drehorte waren unter anderem der Hafen, der Campingplatz und der Stadtwald. Der Film kam offenbar gut an „Wir sind begeistert über die vielen Reaktionen, die unser Projekt ‚ Kühlungsborn – gemeinsam‘ hervorgerufen hat“, sagt Jörg Schlottke. „Kaum war der Film auf Youtube online gestellt, kam eine Welle der positiven Resonanz auf uns zu“, sagt der Vorsitzende des Tourismusverbandes. „Herzerwärmende Kommentare mit viel Dankbarkeit, Sehnsucht und Zuversicht erreichten uns. Wir wollten mit diesem Film die Vielfalt und den Zusammenhalt unser Stadt in dieser schwierigen Situation präsentieren und Einheimische, Gäste sowie Fans unserer schönen Region emotional erreichen“, sagt er. „Dass wir das geschafft haben, freut uns sehr und macht uns auch ein bisschen stolz.

Stolz ist der Tourismusverband auch auf das Lob, das er von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig erhielt. „Wir haben uns auch sehr über die Medienresonanz zu unserem Filmprojekt gefreut“, sagt Jörg Schlottke. „So konnten wir noch mehr Menschen erreichen.“ Unter anderem habe der NDR einen Beitrag zum Film produziert. Auch das Hamburg Journal, die ARD, Tagesschau24 und die Zeitschrift „ Super Illu“ hätten über das Filmprojekt berichtet.

In den rund zwei Monaten, die die Grußbotschaft „ Kühlungsborn – gemeinsam“ nun im Internet abrufbar ist, hat sie nach Angaben von Jörg Schlottke mehr als eine Viertelmillion Menschen über sämtliche Kanäle erreicht.

Filmisches Gemeinschaftsprojekt

Nur in dem sozialen Netzwerk zu sehen war der Kühlungsborner Beitrag zur Aktion „Go4MV“. Der Name bezieht sich auf die „G4“, sagt Ulrich Langer, Geschäftsführer der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH in Kühlungsborn. Der Begriff sei mit einem Augenzwinkern angelehnt an die Bezeichnung der G7. Er fasst die großen Seebäder Mecklenburg-Vorpommerns zusammen, die einander seit Jahren freundschaftlich verbunden seien.

„Wir tauschen uns mehrmals im Jahr über aktuelle Themen aus“, sagt Ulrich Langer. Der Bürgermeister von Zingst, Christian Zornow, sei auf die spontane Idee einer Grußbotschaft entlang der Küste gekommen. „Selbstverständlich macht man da mit. Solidarität ist wichtiger denn je!“ Die einzelnen Seebäder stellen sich in dem Projekt kurz vor und übergeben dann an den nächsten Ort. In Kühlungsborn standen Bürgermeister Rüdiger Kozian und seine Tochter vor der Kamera. „Die Bilder vom Ort wurde zur Zeit des Lockdown über Ostern gedreht“, sagt der TFK-Geschäftsführer. „Der Strand am Hafen war dafür perfekt.“

Marketing mit Foto, Text und Video

Das nächste Projekt, das in Kühlungsborn in Planung ist, verantworten die Brüder Jan und Berend Aschenbeck, Investoren der Villa Baltic. Sie lassen einen Film produzieren, in dem es um die Geschichte des Gebäudes geht.

Solche Videos tragen ebenso zur Vermarktung des Ortes bei wie schöne Fotos und Werbetexte, glaubt Ulrich Langer. „Das Marketing-Medium Video ist extrem beliebt und daher sehr wichtig.“

Von Cora Meyer