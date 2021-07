Finale für Anderbrügge-Fußballcamp steigt in Nienhagen

Nienhagen

Anfang Juli startete die „Fußballfabrik“ des früheren Schalke-Stars Ingo Anderbrügge ihr Ostseecamp in Rethwisch. In der Woche ab dem 9. August finden die Trainingseinheiten für Nachwuchskicker im Ostseebad Nienhagen ihren Abschluss. „Wir hoffen, dass dann noch einmal viele Jungen und Mädchen bei uns mitmachen wollen“, sagt Mitinitiator Klaus Bergmann. „Die Wochen in Rethwisch und Elmenhorst waren mit jeweils rund 30 Teilnehmern schon ganz erfolgreich.“

Zwischen dem 5. Juli und 13. August wird in drei Ortschaften Dribbling, Passspiel, Torschuss und Spielformen trainiert. Nach dem Konzept „Training, Lernen, Leben“ geht es aber auch um die Themen Ernährung, Teamgeist, Spielregeln, Fair Play, Mobbing oder soziale Medien.

Mit Blick auf den Schulbeginn in MV mache die „Fußballfabrik“ in der ersten Augustwoche eine Pause, erklärt Bergmann: „Ab 9. August starten wir dann in Nienhagen noch einmal durch – die Trainingseinheiten werden aufgrund des Unterrichts immer zwischen 16 und 18 Uhr sein.“ Die Gemeinde habe dafür extra den Bolzplatz hinter der Feuerwehr hergerichtet: „Der örtliche Sportverein möchte künftig ohnehin eine eigene Kinder-Fußballgruppe aufbauen.“

In der finalen Campwoche seien alle Kinder im Alter zwischen 5 und 15 Jahren willkommen, macht Bergmann deutlich: „Auch die, die bereits in Rethwisch oder Elmenhorst mitgemacht haben.“ Für die letzten fünf Trainingstage verlose Hauptsponsor Lidl zehn Teilnahmegutscheine im Wert von je 140 Euro: „Darin enthalten sind auch ein Ball, ein Trikot und eine Trinkflasche.“ Mit einem großen Abschlussfest, bei dem noch einmal alle Beteiligten zusammenkommen, geht das erste Ostseecamp am Freitag in Nienhagen zu Ende.

Von Lennart Plottke