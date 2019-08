Admannshagen

Das große Logo der Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen prangt stolz unter dem Dach, dazu zeigt die Jahreszahl 2019 auf der in einem frischen Sandton gestrichenen Fassade: Die Arbeiten an der neuen Begegnungsstätte im Admannshäger Mitteldorf sind so gut wie abgeschlossen. „Am 30. September wollen wir das Mehrgenerationenhaus offiziell eröffnen“, sagt Hans-Peter Stuhr, Vorsitzender im Sozialausschuss. „Dann kann hier auch endlich wieder der Jugendklub einziehen.“

„Die Frist wurde ein paarmal nach hinten verschoben – allein die Auftragsvergabe hat sich ganz schön hingezogen.“ Hans-Peter Stuhr, Vorsitzender Sozialausschuss Quelle: Sabine Hügelland

Eine Punktlandung: Denn die etwa 20 Kinder und Jugendlichen hatten nach dem Abriss des alten Jugendtreffs im Frühjahr 2018 an gleicher Stelle im benachbarten Bargeshagen ein Ausweichquartier an der Hauptstraße 15 gefunden: „Dieses Asyl läuft am 30. September aus – bis dahin sollte das neue Haus stehen, sonst hätten die Kinder womöglich auf der Straße gesessen“, macht Stuhr deutlich.

Fördermittel: Frist läuft bis 30. September

Diese Vorgabe machte übrigens auch der Fördermittelgeber aus Schwerin: Auch hier wurde der Zeitpunkt für die Fertigstellung des Neubaus auf den 30. September 2019 festgesetzt. „Diese Frist wurde schon ein paar Mal nach hinten verschoben“, so Stuhr. „Denn allein die Auftragsvergabe hat sich ganz schön hingezogen.“

Hintergrund: Im vergangenen Jahr hatte sich das geplante Mehrgenerationenhaus zu einem Politikum zwischen der Gemeinde und dem Amt Bad Doberan-Land entwickelt. Mit Blick auf die Auftragsvergabe für den Neubau entschieden sich die Gemeindevertreter für eine sogenannte funktionale Leistungsbeschreibung – um so zu verhindern, dass die Baumaßnahme im schlechtesten Fall mit einem finanziellen Nachtrag zu Ende gebracht wird, erklärte der damalige Bürgermeister Eduardo Catalán: „Ich will nicht für Fehler der Planer gerade stehen, wenn wieder etwas ,Unvorhergesehenes‘ passiert ist.“

Der alte Jugendtreff im Mitteldorf – die früheren Sparkassen-Container sollten eigentlich nur eine Übergangslösung sein. Quelle: Lennart Plottke

Dies sei seit 2008 nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) möglich, sagte Catalán: „Bisher ist das Vorhaben aber am Widerstand der Verwaltung gescheitert.“ Das sah Amtsleiter Michael Theis anders: „Wir haben uns nicht nur an die VOB zu halten, sondern auch an die Vorgaben des Fördermittelgebers.“ Konkret heiße das: „Wird die Frist nicht eingehalten, kann es passieren, dass die Gemeinde die Fördermittel zurückgeben und den Bau aus eigener Tasche bezahlen muss – wir als Amt sind dafür verantwortlich, Schaden von der Gemeinde abzuwenden.“

Kein Wettbewerb – nur ein Angebot

Ein wirklicher Schaden ist vielleicht nicht entstanden – und die Fördermittel von gut 431 000 Euro können aufgrund der punktgenauen Fertigstellung abgerufen werden. Dennoch muss die Gemeinde am Ende draufzahlen: Denn die geschätzte Vergabesumme in Höhe von rund 406 000 Euro wurde mit gut 715 000 Euro Baukosten deutlich überschritten. Ein Wettbewerb unter verschiedenen Anbietern war letztlich nicht erfolgt – die Gemeinde musste das einzige Angebot zähneknirschend annehmen.

Dazu galt es, zum Teil gravierende Fehler zu beheben: Unter anderem musste das tatsächliche Baufeld noch einmal verschoben und der Bauantrag entsprechend angepasst werden, weil in der ursprünglichen Planung das Dach des Hauses bis auf die Straße gereicht hätte. „Da ist im Rückblick einiges unglücklich gelaufen“, meint auch der Sozialausschuss-Vorsitzende Hans-Peter Stuhr. „Wir sind jetzt erst mal froh, dass das Haus ab Ende September von unseren Einwohnern genutzt werden kann.“

Moderne Begegnungsstätte für alle Generationen

Und zwar nicht nur von den Jugendlichen, macht Stuhr deutlich: „Im Erdgeschoss sind unsere Senioren herzlich willkommen – und auch Leute, die sich in diesem Rahmen treffen und miteinander ins Gespräch kommen wollen.“ Damit sich die Einwohner ein Bild von den neuen Räumlichkeiten machen können, lade die Gemeinde am 26. Oktober zu einem Tag der offenen Tür ein, kündigt Stuhr schon mal an.

Sie freue sich auf das neue Haus, sagt Jugendtreff-Leiterin Kerstin Reich – denn fast 20 Jahre lang mussten sich im Admannshäger Mitteldorf die jungen Leute mit alten Containern begnügen, die die Gemeinde von der Sparkasse übernommen hatte und eigentlich nur als Übergangslösung gedacht waren: „Hier ist jetzt alles größer, hell und modern – schön für uns alle, dass die provisorischen Zeiten vorbei sind.“

