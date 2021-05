Fisch des Jahres 2021: Angler in MV freuen sich auf verheißungsvolle Saison

Rostock

Der Raps blüht. Es ist Hornhechtzeit. Die Räuber mit dem schnabelartigen Maul kommen in Schwärmen an die Ostseeküste und in die Bodden-Gewässer, um hier zu laichen. Unweit des Campingplatzes Zierow (Nordwestmecklenburg) geht in diesen Tagen auch Philipp Dieckvoß oft seinem Hobby nach. Dank Wathose kann der 28-Jährige viele Meter in die flachen Meeresabschnitte laufen und mit seiner Spinnrute agieren. Auch am 3. Mai gelang es ihm, mehrere der pfeilartigen Sichträuber zu überlisten. Der größte war 76 Zentimeter lang.

Für die Aktion „Fisch des Jahres 2021“ mit Sbirolino-System im Mittelwasser unterwegs

Damit sorgte der Bernstorfer (Nordwestmecklenburg) für eine Ansage in dieser Kategorie innerhalb der OZ-Gemeinschaftsaktion „Fisch des Jahres 2021“. Seit mehr als zehn Jahren wird diese von der OSTSEE-ZEITUNG, dem Landesanglerverband (LAV) und den Angeljoe-Märkten im Nordosten durchgeführt. Bereits in 19 Kategorien haben die Petrijünger beachtliche Fänge gemeldet.

„Ich hatte es im Mittelwasser mit einem Sbirolino-System versucht“, erklärt der gelernte Elektriker Dieckvoß. Dabei nutzte er einen 35 Gramm schweren Glaskörper mit Röhrchen als Wurfgewicht. Dieses bewegt sich auf der Hauptschnur. An einem folgenden Fluorcarbon-Vorfach ist der Haken montiert. Als Köder dienten Rindfleischfetzen. Sauer eingelegt oder aber geräuchert mag der Mecklenburger den Fisch mit den grünen Gräten übrigens am liebsten.

Oft um die Mittagszeit erfolgreich – Hornhecht von 84,5 cm gefangen

„Mit etwas Geschick und Glück ist der Fang größerer Stückzahlen derzeit problemlos möglich“, bestätigt Dr. Kilian Neubert vom Landesanglerverband. Man kann diese Fische praktisch ganztags erfolgreich beangeln. „Häufig hat man gerade um die Mittagszeit Glück“, so der Experte.

Exemplare ab 80 Zentimetern Länge gelten als kapital. Und ein solches Exemplar holte aus dem Greifswalder Bodden bei Tremt Fabian Deutskens aus Neuenkirchen: Er angelte einen 84,5 Zentimeter langen Hornhecht, der 680 Gramm schwer war.

Mit diesem 83,5 Zentimeter langen und ein Kilo schweren Hornhecht führt Danny Willsher derzeit die Kategorie an. Quelle: Privat

Bei Ködern ist die Auswahl groß: Herings- und Makrelenfetzen, Garnelen, Sandaale und Rindfleischstückchen liebt der Hornhecht. Auch mit Kunstfliegen und Seidenschlaufen ohne Haken – die Fäden verfangen sich in den kleinen spitzen Zähnen der Tiere – lässt sich gut agieren.

Guter Auftakt in der Hechtkategorie

Dass der Name Dieckvoß auch in der Hecht-Kategorie auftaucht, spricht für die angelverrückte Familie. „Auch meine Frau Katrin (50) und mein Sohn Oliver (22) sind leidenschaftliche Petrijünger“, erzählt Familienvater Erik. Der 49-Jährige zog am 1. Mai einen 85 Zentimeter langen Hecht aus dem Menzendorfer See bei Grevesmühlen. Der 4,41 Kilo schwere Raubfisch hatte im Flachwasser-Bereich zugeschnappt. Ein Twister – der gelb-grünliche Kunstköder war 15 Zentimeter lang – erwies sich als unwiderstehlich. Als Vorfach an der Spinnrute mit 100 Gramm Wurfgewicht diente ein Fluorcarbon-Vorfach – Stärke ein Millimeter. Das Schwanzstück wurde filetiert und der Rest im Fleischwolf durchgedreht. „Hecht-Bouletten sind eine Wucht“, versichert Dieckvoß.

Und es geht Schlag auf Schlag. Am 14. Mai holte Tobias Unger aus dem Lieper See einen 1,10 Meter langen Hecht, der elf Kilo schwer war.

Ein kurzer, aber heftiger Drill

Über mehr als nur eine gute Fischmahlzeit freute sich auch Tobias Weber (54) aus Buchholz-Heide bei Rostock. Der Glasgestalter bekam es Ende März in der Dämmerung mit seinem bisher größten Zander in der Ober-Warnow bei Benitz zu tun. „Ich hatte vom Boot aus einen tief laufenden weißen Wobbler gefühlvoll über Grund geführt“, erinnert sich der gebürtige Eisenacher (Thüringen).

Plötzlich gab es einen Ruck. Anschlag. Es entspann sich ein kurzer, aber heftiger Drill. Mit Hilfe eines stabilen Keschers wurde der 7,5 Kilo schwere und 92 Zentimeter lange Brocken sicher gelandet. „Gebraten ist Zander für uns eine Delikatesse“, sagt Weber.

Mit Ukelei stattliche Quappe gelockt

Schon in den 80er Jahren hat Hartmut Senff (58) aus Grabow (Ludwigslust-Parchim) in der Müritz-Elde-Wasserstraße tolle Quappen gefangen. Bis zu zwei Kilo schwer waren die prächtigen Speisefische, die zu den Dorschartigen zählen und im Süß- und Brackwasser leben. „In den 90er Jahren verschwand die Fischart aus dem Gewässer“, sagt Senff. Erst in den vergangenen Jahren habe sich der Bestand wieder erholt.

Am 9. Mai war der Angler auf Aal aus. Als Köder hatte er einen eingefrorenen zehn Zentimeter langen Ukelei gewählt. Dann löste gegen 23 Uhr der elektrische Bissanzeiger aus. „Ich nutze feine Grund-Montagen und arbeite mit offenem Schnurbügel. Denn Aal oder Quappe reagieren oft vorsichtig“, so der gelernte Chemiker. Das 48 Zentimeter lange Exemplar war sein größtes Exemplar seit der Wende. Traditionell brät er kleinere Quappen in der Pfanne, dieser 1,13 Kilo schwere Raubfisch aber landete im Räucherofen.

Von Volker Penne