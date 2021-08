Rostock/Stralsund

Es war eine harte Zeit. Sieben Monate sind Fitness-Studios wegen des Corona-Lockdowns dicht gewesen. Seit 1. Juni dürfen sie wieder öffnen. Seit 25. Juni entfällt die Testpflicht. Und die ersten Studios melden: Land in Sicht! Die Mitglieder kehren zurück, Betreiber lassen sich jede Menge einfallen, um ihre Sportler zu begeistern und neue Aktive zu gewinnen.

Birgit Schwarze, Präsidentin des Arbeitgeberverbandes Deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen (DSSV) in Hamburg, sagt: „Wir bemerken im gesamten Bundesgebiet eine gesteigerte Nachfrage. Viele Menschen sind einfach froh, wieder zum Training zu können. Es kommen aber auch jede Menge neue Mitglieder in die Studios.“ Da habe auch Corona gewisse Effekte.

Bewegungsmangel, Übergewicht, falsche Ernährung

Die größten gesundheitlichen Probleme würden durch Bewegungsmangel, Übergewicht und falsche Ernährung ausgelöst. Schwarze sagt: „Die Menschen haben sich im Lockdown weniger bewegt und falsch gegessen. Homeoffice plus Fastfood plus Bewegungsmangel ergibt eine Negativspirale, aus der die Menschen nun wieder herauswollen.“ Für Ungeübte aber sei es über einen längeren Zeitraum sehr schwierig, sich allein zum Sport zu motivieren. Da helfen Vereine, Personal Trainer, Studios.

Kinga Lange aus Stralsund trainiert auch gern mit Hanteln. Quelle: Stefan Sauer

Auch mit neuen Trends. Frank Schult (36), Gebietsleiter von Clever Fit mit fünf Studios in Bergen auf Rügen, Stralsund, zweimal in Rostock und Wismar, sagt: „Die Leute sind glücklich, wieder ins Fitness-Studio gehen zu dürfen. Es wurde seit Anfang Juni sehr gut angenommen. Nicht alle haben durchgehalten, aber 90 Prozent unserer Mitglieder haben zu Hause was gemacht. Aber die meisten hatten es satt, allein zu trainieren.“ Dafür bieten die Studios nun Sport in der Gruppe, Kurse, funktionelles Training, Hanteltraining, Frühtraining. Schult sagt: „Bei uns können Mitglieder von sechs Uhr bis 24 Uhr trainieren. Viele kommen schon morgens ganz früh, ziehen ihr Programm durch, duschen hier und gehen zur Arbeit.“

Zahl der Fitness-Studios seit 2008 verdoppelt

Die neuesten Fitness-Trends machen sehr viel möglich. Die Branche ist seit Jahren im stetigen Wandel. Die Zahl der Studios in Deutschland hat sich von 2008 bis 2019 von 5700 auf 9700 fast verdoppelt – mit mehr als elf Millionen Mitgliedern. Mehr als in deutschen Fußballclubs mit sieben Millionen Kickern. Umsatz im Jahr 2019 laut DSSV: rund 5,3 Milliarden Euro. 2020 sank das auf vier Milliarden. Auch die Zahl der Studios ging zurück und die Zahl der Mitglieder sank auf zehn Millionen. In MV sind 131 000 Sportler in 131 Studios registriert. Der Nordosten liegt damit im Bundesvergleich hinten auf dem 13. Platz vor Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen.

Wie sich der zweite Lockdown ausgewirkt hat, ist noch nicht ausgewertet worden. Doch eine Pleitewelle hat der DSSV bisher nicht registriert. Im Gegenteil: Der Run auf die Studios geht los.

Aber in Corona-Zeiten hat sich Fitnesstraining noch mal deutlich verändert. So bieten viele Studios Online- und virtuelles Training an. Beim Online-Training gibt der Coach digital den Vorturner, während die Sportler zu Hause mitmachen. Beim virtuellen Training sind Bildschirme in den Studios aufgehängt, auf denen Trainer Übungen in Dauerschleife vormachen, die die Mitglieder vor Ort nachmachen.

Uwe Thomas (64) mit einem iPad in der Hand, auf dem die Leistungsdaten der Mitglieder, die am E-Gym teilnehmen, abgelesen werden können. Quelle: Martin Börner

Der aktuelle Mega-Trend – Fitness-Wearables – hat sich durch Corona noch verstärkt. Kaum ein Sportler trainiert heute noch ohne Gadgets, also Sportfunktionsuhren, die die Trainingsdaten über eine App aufs Smartphone übertragen. Einige Studios nutzen das. So gibt es im Rostocker ThoGa in Toitenwinkel E-Gym. Elektronisch gesteuerte Trainingsgeräte, die die Belastung individualisiert nach vorheriger Testung einstellen und auf das Gadget übertragen. ThoGa-Inhaber Uwe Thomas (64) sagt: „Jetzt kommen die Mitglieder zurück, auch ehemalige und neue Leute. Eine positive Entwicklung. Um das auszubauen, haben wir Präventions- und Rehasport in Kooperation mit den Krankenkassen weiterentwickelt.“

Fit in 30 Minuten: Hochintensives Intervalltraining

Ein weiterer Trend: funktionelles Training mit eigenem Körpergewicht. Es ist gelenkschonender und lässt sich in der Gruppe oder allein fast überall auch spontan auf begrenztem Raum einbauen. Außerdem: studiounterstütztes Outdoor-Training wie Laufkurse, Personal-Coachs, Bikergruppen, Waldtraining, Crossfit, Stand-up-Paddling, SUP-Yoga und Gymnastik oder Yoga am Strand.

Zu den wichtigsten Trends gehört das hochintensive Intervalltraining (HIIT) – kurz, hart, effektiv. Vorteil: HIIT dauert eine halbe Stunde und liefert enorme Effekte. Weniger intensiv, dafür gesundheitsorientiert, auch für ältere Sportler, ist EIM-Training. Eine Exercise in Medicine-Methode (EIM), bei der sich die Sportler vor Trainingsstart kardiologisch, orthopädisch und vom Hausarzt durchchecken lassen und einen Trainingsplan, ein auf ihr persönliches Bulletin zugeschnittenes Programm bekommen.

Birgit Schwarze sagt, dass die Corona-Krise auch das Bewusstsein verändert habe: „Vielen Menschen ist durch die Epidemie erst bewusst geworden, wie wichtig ihre Gesundheit ist, und die tun nun was für sich. Auch in Fitness-Studios.“

Von Michael Meyer