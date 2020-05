Bad Doberan

Karsten Luther war nicht untätig in den vergangenen Wochen. Seit der Schließung seines Fitnessstudios Fit+ in Bad Doberan Mitte März hat er sein Studio auf Vordermann gebracht. Ein paar neue Geräte, neue Bilder an den Wänden, Renovierungsarbeiten hier und da. Und mehr Desinfektionsmittelspender an den Wänden. „Ich habe die Anzahl verdoppelt“, so Luther.

Dabei ist derzeit niemand da, der sie nutzen könnte. Seit über zwei Monaten müssen die Mitglieder des Studios in Walkenhagen zu Hause trainieren. Die überwiegende Mehrheit zahle trotzdem weiter die Monatsbeiträge, sagt Luther. Deshalb könne er die Fitnessstudios, die er in Bad Doberan, Kröpelin, Neubukow und Bützow betreibt, noch finanzieren. Doch wie lange noch?

Miete im sechsstelligen Bereich

Zusammen mit dem Tanzstudio Tayoma in Kröpelin, das seine Frau Jane Luther führt, seien fünf Standbeine auf einmal weggebrochen. Seine Mitarbeiter seien überwiegend Minijobber und momentan beschäftigungslos. Das meiste Geld verschlängen die Mieten für die verschiedenen Räumlichkeiten. „Das geht schon in den sechsstelligen Bereich“, so Luther.

Umso mehr drängt ihn die Frage, wann er wieder öffnen darf. Zumal die Fitnessstudios in anderen Bundesländern mit höherer Infektionsrate als Mecklenburg-Vorpommern, wie Nordrhein-Westfalen, ihren Betrieb bereits wiederaufgenommen hätten. „Das ergibt keinen Sinn“, sagt Luther.

Hygienemaßnahmen leicht umsetzbar

Auch Thomas Unterfranz vom Sport- und Freizeithaus in Bad Doberan hat kaum mehr Verständnis für die Schließung der Fitnessstudios. „Andere Läden dürfen auch wieder öffnen. Dort sind meist mehr Menschen auf einem Haufen als bei uns, wo zehn Leute auf 300 Quadratmetern trainieren.“

Zumal die Hygienemaßnahmen für sein Studio leicht umsetzbar wären, wie er sagt. „Wir haben schon vor Corona sehr auf Hygiene geachtet und wissen, wie es geht.“ Dusche und Sauna wären ohnehin zunächst gesperrt. „Die Leute kämen in Sportsachen zu uns und würden so auch wieder gehen.“

Ökonomisch gesehen sei die Schließung für Unterfranz eine Katastrophe. Die Soforthilfe von 9000 Euro, mit der er und viele andere Unternehmer im Land vom Wirtschaftsministerium unterstützt wurden, reiche gerade für anderthalb Monate. „Meine Vorräte sind langsam aufgebraucht. Wenn es Anfang Juni nicht weitergeht, werde ich mich weiter verschulden müssen.“

Videos für das Training zu Hause

Die Soforthilfe hat auch Matthias Probst, Inhaber des Vital Aktiv in Bad Doberan und Kühlungsborn, erhalten. Diese sei jedoch kaum mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein, so Probst. Er profitiere vor allem von der Solidarität seiner Mitglieder. „85 Prozent meiner Kunden zahlen weiter freiwillig ihre Beiträge. Das sichert letztlich das Überleben der Studios.“

Matthias Probst, Inhaber Vital Aktiv: „Wenn andere Unternehmen wieder öffnen dürfen, warum dann nicht wir? Hier wird mit zweierlei Maß gemessen.“ Quelle: Nadine Sorgenfried

Für Probst ist diese Solidarität auch ein Zeichen der Anerkennung. Er und sein Team seien sehr darum bemüht, mit den Mitgliedern zu kommunizieren. Gerade in den vergangenen Wochen. So gab es zum Beispiel Videos auf der Website und auf Facebook für das Fitnesstraining oder die Yoga-Einheit zu Hause. „Außerdem haben wir im Studio ein Kochvideo gedreht, bei dem ein Ernährungsberater den Mitgliedern Rezepte zum Nachkochen gezeigt hat.“

Mit zweierlei Maß gemessen?

Auch an anderer Stelle waren Probst und seine Mitarbeiter aktiv. Die Sanitär- und Umkleideräume an beiden Standorten wurden umgebaut. Eine Maßnahme, die ohnehin geplant gewesen sei, sagt Probst. „Die Studios sind jetzt bereit für die Wiedereröffnung. Es wird Zeit, dass es wieder losgeht, denn wir vermissen unsere Mitglieder. Wenn ich morgens durch das leere Studio laufe, tränen mir schon ein wenig die Augen.“

Probst fordert die Politik auf, die Eröffnung der Fitnessstudios bald zu ermöglichen. „Wenn andere Unternehmen wieder öffnen dürfen, warum dann nicht wir? Hier wird mit zweierlei Maß gemessen.“ Auch die gesundheitliche Komponente spiele eine Rolle. Das Training im Studio stärke das Immunsystem, was gerade heute wichtig sei.

Der MV-Plan der Landesregierung sieht vor, dass die 125 Sportstudios im Land bis mindestens Juni geschlossen bleiben werden.

Von Flemming Goldbecher