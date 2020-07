Bad Doberan

Es war wie ein Aufatmen nach einem langen kalten Winter: Der Kamp in Bad Doberan verwandelte sich nach Monaten der Corona-Starre am Wochenende in eine zweitägige quirlige Oase des Schauens, Shoppens und Austausches. „Ich bin begeistert, wie viele Händler teilnehmen – es gibt wirklich Schönes zu entdecken“, freute sich Bürgermeister Jochen Arenz, als er selbst über den Trödelmarkt „ Flohmaxx“ schlenderte.

Eigentlich hatte er für 11 Uhr eine Bürgermeistersprechstunde geplant – „aber die läuft eigentlich den ganzen Tag“, sagte Arenz lachend. Denn bereits vorher und auch danach wurde er immer wieder angesprochen: „Es ging unter anderem um Parkplatz- und Wohnraumprobleme – dieser Trödelmarkt ist ein wirtschaftlicher Faktor, weil viele Händler ja auch übernachten müssen.“ Außerdem würden Flohmarkt-Besucher anschließend auch durch die Stadt bummeln: „Das ist doch toll!“

Drei Monate ohne Einnahmen

Gut 100 Händler nutzten die Chance, endlich wieder loslegen zu können. „Wir haben natürlich darauf geachtet, dass sie nicht zu dicht stehen“, betonte Marktleiter Berthold Janssen. Absperrbänder gab es auch – aber die störten nicht, und die Stimmung war gelassen und fröhlich.

„Drei Monate waren wir ohne Einnahmen“, machte Janssen deutlich. „Jetzt sind wir natürlich froh, dass es wieder losgeht.“ In Mecklenburg-Vorpommern seien die Regeln schon streng: „Aber in Niedersachsen muss sogar draußen eine Maske getragen werden – andere Länder sind wieder viel lockerer.“

Händler kamen aus vielen Teilen Deutschlands

In sechs Bundesländern ist der „ Flohmaxx“ vertreten – überall gilt es, sich anzupassen: „Von Stralsund über Ribnitz und Hannover sind in Bad Doberan Händler dabei, sogar Urlauber.“ Zu ihnen gehörte Bernhard Dietz aus Mittelhessen, der eigentlich in Rerik seine Ferien verbringt: „Ich habe so auf Verdacht zwölf Bananenkisten mit Büchern im Auto, falls ich die Möglichkeit zum Trödeln bekomme. Als ich in Neubukow die Ausschilderung zum Markt sah, habe ich mich natürlich gefreut.“

Ein paar Stände weiter bot die Doberanerin Nadine Vogel selbst genähte Kleidung an, aber auch Kissen für die lieben Vierbeiner und andere Artikel aus den beiden Zoohandlungen ihrer Eltern in Rostock: „Der Flohmarkt ist ja fast vor meiner Haustür. Jetzt kommen die Leute auch mal wieder raus – es macht großen Spaß.“

Auch die Besucherinnen Britta Wirkus vom Niederrhein und Anke Jenther aus Potsdam hatten großen Spaß am Stöbern und Feilschen. Die beiden Frauen kuren gerade im Ostseebad Kühlungsborn und nutzten den Markt, um ausgiebig am Stand der Warnemünderin Barbara Kleinert zu shoppen. „Das hier ist wirklich ein sehr schönes Ambiente“, sagte Anke Jenther. „Die Menschen gehen auch sehr rücksichtsvoll miteinander um“, fand Britta Wirkus und meinte die Cornona-Regeln. „Es wurde Zeit, dass es wieder losgeht“, meinte Händlerin Barbara Kleinert.

Schausteller runden Familien-Markt ab

Christine und Manfred Boeck kamen aus Stavenhagen und verkauften dekorative Holzarbeiten. „Es ist eine Abwechslung für uns als Rentner“, sagte Christine Boeck. „Und wir kommen mal unter die Leute.“ Christa und Wolfram Siegel aus Stralsund wiederum brachten hübsche Keramik für Haus und Garten mit. „Wir kannten Kühlungsborn und haben einfach Spaß an so einem Markt“, sagte Christa Siegel.

Für Schausteller Patrick Upleger, der den Trödelmarkt für die Jüngsten mit einem Kinderkarussell bereicherte, begann nun endlich wieder ein normaler Arbeitsalltag. „In den vergangenen Wochen habe ich mich mit anderen Arbeiten über Wasser gehalten“, sagte der Reddelicher. Es gab auch andere Schausteller, die den Markt mit ihren Angeboten abrundeten – so wurde auf dem Kamp für die ganze Familie etwas geboten. „Wir unterstützen das gern“, betonte Jochen Arenz, „weil wir wissen, wie schwer sie es in den letzten Monaten hatten.“

Am Ende war auch Doberans Bürgermeister um einige Taler in seiner Tasche leichter – ausgegeben für ein kleines Regal, Honig und Bücher.

Von Sabine Hügelland