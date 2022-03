Flüchtlinge in Bad Doberan erwartet: DRK sucht Helfer

Bad Doberan

In Bad Doberan werden am Wochenende die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine erwartet, die mit mehreren Bussen in die Münsterstadt kommen. Sie werden in der Notunterkunft in der Turnhalle am Kellerswald untergebracht und von der Ambulanz Millich und dem Deutschen Roten Kreuz (DRK), Kreisverband Bad Doberan, betreut.

Der Landkreis Rostock und das DRK suchen noch Helfer, die bei der Betreuung unterstützen möchten. „Wer sich engagieren möchte, kann sich gerne melden“, sagt Susann Wieland vom DRK Bad Doberan. Gesucht werden Dolmetscher, Helfer, die psychologische Kenntnisse haben, aber auch Menschen, die beim Brote schmieren oder bei der Begleitung in die Kleiderkammer unterstützen können. Wer sich angesprochen fühlt, meldet sich bitte per Mail an ukraine@drk-dbr.de.

Von Anja Levien