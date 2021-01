Güstrow/Rostock

Im Landkreis Rostock haben die Schutzimpfungen gegen das Coronavirus begonnen. 26 Frauen und Männer haben im Flughafenterminal Rostock-Laage am Dienstag ihre ersten Spritzen erhalten. Das Impfzentrum könne mit den derzeit drei Impfstraßen mindestens 360 und maximal 500 Impftermine am Tag leisten, sagt Kreissprecher Michael Fengler: „Bei Bedarf kann eine vierte Impfstraße kurzfristig aufgebaut werden, um die Kapazität weiter zu erhöhen.“

Der Landkreis habe Ärzte, medizinisches Fachpersonal und Mitarbeiter des Flughafens Rostock-Laage für den Betrieb des Impfzentrums vertraglich gebunden, die abhängig von der Auslastung eingesetzt würden: „Parallel arbeiten die mobilen Impfteams des Landkreises weiter in stationären Einrichtungen.“

Anzeige

Lesen Sie auch: Zum Start der Impfzentren in MV: In welcher Reihenfolge werden Senioren geimpft?

Im Impfzentrum könnten keine Impftermine vereinbart werden, stellt Fengler klar: „Es findet dort auch keine Impfberatung oder Impfung ohne Termin statt.“ Für die Impfung mit Termin müssten der Personalausweis oder ein anderer Lichtbildausweis, wenn vorhanden, der Impfausweis, die Chipkarte der Krankenkasse, die Einladung des Landes zum Termin, der ausgefüllte Aufklärungsbogen sowie der unterschriebene Anamnese- und Einwilligungsbogen mitgebracht werden.

Startschuss auch in der Hansemesse

Auch das Impfzentrum der Hansestadt Rostock in der Hansemesse hat am Dienstag den Betrieb aufgenommen. „Ich bin wahnsinnig froh, dass ich so zeitig dran bin und die Impfung schon bekommen habe“, sagt hier die 83-jährige Jutta Albertzki. „Damit man sich mal wieder ein bisschen freier bewegen kann.“ Die Spritze, die ihr von Dr. Renate Masuch in den Arm gegeben wird, tue auch überhaupt nicht weh. „Ich hab ja auch Erfahrung im Impfen“, sagt die Kinderärztin im Ruhestand lachend. Überhaupt sei in ihrem Fall alles problemlos gelaufen, berichtet Jutta Albertzki: Am Freitag hätte sie den langerwarteten Brief mit der Impfeinladung und den Aufklärungsbögen im Kasten gehabt. „Direkt Montag früh um acht Uhr habe ich dann mit zwei Telefonen – Handy und Festnetz – die Hotline angerufen, kam durch und habe meine beiden Termine bekommen“, erzählt die Rostockerin.

Als zweite Hansestädterin aus der Altersgruppe der über 80-Jährigen, die noch zu Hause leben, erhielt sie am Dienstagmorgen die Spritze, die sie vor Covid-19 schützen soll. „Für mich stand von Anfang an fest, dass ich mich impfen lasse. Ich habe so viel Vertrauen in die Medizin und Forschung, dass die nur Impfstoffe zulassen, die wirken und gut verträglich sind“, sagt Jutta Albertzki. In 28 Tagen erhält sie noch die zweite Spritze, um am Ende rund 95 Prozent Immunität zu erreichen.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Donnerstag soll die Messehalle in Schmarl erneut öffnen – dann für rund 160 Personen aus der ersten Zielgruppe, zu der neben den Ältesten auch Pflegepersonal gehört. Bisher haben in der Hansestadt rund 3000 Menschen die Biontech-Spritze bekommen. Sobald das Impfzentrum voll ausgelastet ist, könnten dadurch weitere 1000 Personen pro Tag dazukommen.

100 Impftermine am Donnerstag möglich

Im Zentrum Rostock-Laage sollen auch am Mittwoch 26 Impfungen verabreicht werden. Am Donnerstag stehen weitere 100 Impftermine zur Verfügung – diese seien noch nicht vollständig vergeben, sagt Michael Fengler und macht deutlich: „Die Einladungen und Terminvergabe koordiniert das Land Mecklenburg-Vorpommern.“ Der Fahrplan für das Impfshuttle zwischen Güstrow und dem Impfzentrum am Flughafen Rostock-Laage sei optimiert worden: „Der Bus fährt jetzt leicht merkbar zur vollen Stunde zum Impfzentrum und zur halben Stunde zurück nach Güstrow – die Anpassung wurde kurzfristig vorgenommen, um den Anschluss aus und in Richtung Teterow zu erleichtern.“

Lesen Sie auch: Herdenimmunität bei Corona: Ab wann sind Menschen vor dem Virus geschützt?

Darüber hinaus sei der Parkplatz am Impfzentrum für die zu impfenden Personen kostenfrei, stellte Fengler klar: „Das Parkticket wird gleich bei der Anmeldung im Zentrum mit entwertet – die Besucher müssen der Beschilderung für den Impfparkplatz folgen.“ Der gesamte Aufenthalt im Impfzentrum dauert etwa 45 Minuten.

Internet: www.landkreis-rostock.de/corona

Von Lennart Plottke, Claudia Labude-Gericke