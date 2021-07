Fluthilfe: Doberaner Helfer machen sich auf den Weg

Bad Doberan

In der Nacht von Montag zu Dienstag kam der Einsatzbefehl: „Wir sollen uns um Helfer in den Notunterkünften am Nürburgring kümmern, bei Bedarf die medizinische Versorgung übernehmen und den Rettungsdienst unterstützen“, erklärt Anja Marner vom DRK-Kreisverband Bad Doberan und verstaut am Schulungszentrum die letzten Kisten in den bereitgestellten Gerätewagen. „Das Fahrzeug der Medical Task Force ist für diese Aufgaben unter anderem mit Zelt, Heizung, Verbandsmaterial und Beatmungsgerät ausgestattet – wir sind so vor Ort selbstständig arbeitsfähig.“

„Die Menschen begeben sich in die Hände des DRK und gehen davon aus, dass ihnen fachgerecht geholfen wird.“ Susann Wieland, DRK Kreisverband Bad Doberan Quelle: Lennart Plottke

Vor Ort – das sind die schwer vom Hochwasser getroffenen Städte und Dörfer in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Während das Ausmaß der Schäden weiter unklar ist, haben sich am Dienstag 85 Helferinnen und Helfer aus MV auf den Weg in den Westen Deutschlands gemacht. „Hilfe muss jetzt schnell und unbürokratisch erfolgen“, sagte Innenminister Torsten Renz (CDU). Die Einheit wurde speziell für diesen Einsatz zusammengestellt: Neben Ehrenamtlichen vom Deutschen Roten Kreuz sind auch Männer und Frauen vom Arbeiter-Samariter-Bund, der Johanniter-Unfall-Hilfe sowie von Freiwilligen Feuerwehren mit dabei.

DRK-Helfer aus Bad Doberan und Grevesmühlen

Die Bad Doberaner Helfer bekommen bei ihrer Mission Unterstützung von DRK-Kollegen aus Nordwestmecklenburg. „Wir sind in diesem MTF-Fahrzeug mit sechs Leuten unterwegs“, erklärt Steffen Kuse, Bereitschaftsführer der Behandlungsbereitschaft und MTF-Koordinator in Grevesmühlen. „Dazu kommen auch Betreuungszüge aus Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen – ich denke, das ist eine gute Truppe.“

Hier werden auch Fahrzeuge aus Bad Doberan stehen: Katastrophenschutz, THW und Feuerwehren stellen Einsatzwagen am Nürburgring bereit. Quelle: Jürgen Lenz

Bei ihrem Flut-Einsatz hätten die Männer und Frauen jetzt Gelegenheit zu zeigen, was sie können, sagt Susann Wieland, Vorstandsmitglied beim DRK-Kreisverband Bad Doberan: „Sie waren zwar immer in Bereitschaft – aber mit einer Anforderung haben wir aufgrund der doch großen Entfernung gar nicht mehr gerechnet.“ Dabei seien die Herausforderungen „nicht ohne“, macht Wieland deutlich: „Das hat auch einiges mit Medizin zu tun – die Menschen begeben sich in die Hände des DRK und gehen davon aus, dass ihnen fachgerecht geholfen wird.“

Die Betroffenen der Flutkatastrophe zu unterstützen – das sei nicht nur für ihn eine Selbstverständlichkeit, stellt Steffen Kuse klar: „Wir haben viele private Kontakte zu Rotkreuzlern in dieser Gegend – ganz abgesehen davon, dass meine Kinder in der Nähe von Solingen wohnen.“ Einsatz-Erfahrungen an „vorderster Front“ haben die meisten Kräfte der Medical Task Force bereits, so Kuse: „Beim riesigen Waldbrand in Lübtheen vor zwei Jahren waren wir auch schon mal sehr gefordert.“

Ehrenamtler beim den Rotkreuzlern gern willkommen

Diese Ernstfälle zeigten, dass fähige Helfer immer gebraucht würden, sagt Susann Wieland: „Wer Interesse hat, kann sich gern bei uns melden.“ Zum grundsätzlichen Aufgabenbereich der Medical Task Forces gehört das Verstärken und Unterstützen von Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Dabei übernehmen die Einsatzkräfte die Versorgung und Betreuung Betroffener, den Transport von Verletzten zu einem Behandlungsplatz sowie die erste medizinische Versorgung der Patienten.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Bei all diesen verantwortungsvollen Tätigkeiten darf man nicht vergessen, das wir eigentlich einem geregelten Beruf nachgehen und es sich hier um ein Ehrenamt handelt“, betont Steffen Kuse. „Wir werden für diese Fälle nach dem Katastrophenschutzgesetz von unserer Arbeit freigestellt.“ Doch genug geredet: Alle Kisten sind auf dem DRK-Gerätewagen verstaut – die freiwilligen Helfer machen sich jetzt auf die etwa zwölfstündige Fahrt Richtung Nürburgring. Läuft alles nach Plan, sollten sie Freitagnacht wieder in Bad Doberan sein.

Von Lennart Plottke