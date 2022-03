Parkentin

Die Freiwillige Feuerwehr in Parkentin hat am Donnerstag alte Spielgeräte der Grundschule ins Ahrtal gebracht. In Dernau sollen sie einen neuen Platz finden. „Dort wird gerade ein Containerdorf aufgebaut. Nach der Flutkatastrophe war von dem Kindergarten nichts mehr übrig“, sagt die Gemeindevertreterin Gabriele Kalweit. Sie habe den Kontakt hergestellt. „Ich habe jemanden kennengelernt, der aus dem Ort kommt“, erklärt sie.

Da die Grundschule in Parkentin neue Spielgeräte bekommen hat, kam die Frage auf, was mit den alten passiere. So kam die Idee, diese zu spenden. Jetzt können sich die Kinder im Ahrtal wieder über einen Platz zum Spielen freuen. Dazu habe Kalweit Sponsoren gefunden, so dass weitere Spielsachen gespendet werden.

Feuerwehr übernachtete in provisorischer Unterkunft

Das Team um Wehrleiter Daniel Dieckmann ist am Donnerstagfrüh aufgebrochen. Vor Ort bleiben sie eine Nacht in einer provisorischen Unterkunft, bevor es am Freitag wieder zurückgeht. Dafür haben sich die Feuerwehrleute zwei Tage Urlaub genommen. Ermöglicht haben die Fahrt auch der Schrotthandel Parkentin und Auto-Birne in Bad Doberan. Der neue Spielplatz der Grundschule werde voraussichtlich nach Ostern eingeweiht.

Von Gina Henning