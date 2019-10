Forderung: Planung für Kitaplätze in Bad Doberan überarbeiten

Bad Doberan

Die Diskussion um Betreuungsplätze für Kinder in Bad Doberan ist noch nicht beendet. Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) soll beauftragt werden, dass die Jugendhilfeplanung, die auch die Planung für die Betreuungsplätze in Kindertagesstätten (Kita) umfasst, für die Region rund um Bad Doberan vom Landkreis Rostock überarbeitet und aktualisiert wird.

Initiator dafür ist die Wählergruppe „Bürgermeisterliste Jochen Arenz“, die eine entsprechende Beschlussvorlage vorgelegt hat. „Wir haben eine Warteliste mit mehr als 50 Kindern“, sagt Marcus Fourmont, stellvertretender Fraktionsvorsitzender. „Der Bemessungsalgorithmus des Landkreises ist da schwer nachzuvollziehen.“Das sei auch auf der vergangenen Stadtvertretersitzung deutlich geworden als es um die Kosten für die neue Einrichtung im Kellerswald ging. Deshalb soll der Bürgermeister beauftragt werden, über den Landrat darauf hinzuwirken, dass die Jugendhilfeplanung für die Region überarbeitet und aktualisiert wird. Er soll die Problematik auch im Jugendhilfeausschuss des Landkreises vortragen.

Geht es nach dem Landkreis Rostock besteht in Bad Doberan kein Bedarf an Kita-Plätzen. Der Landkreis Rostock rechnet bei der Kitabedarfsplanung in Regionen. Kinder, die beispielsweise in Rostock wohnen, aber in Bad Doberan betreut werden, weil die Eltern hier arbeiten, werden nicht mit eingerechnet. Bad Doberan wird zusammen mit den Gemeinden des Amts Bad Doberan-Land und Kühlungsborn zu einer Planungsregion zusammengefasst. Insbesondere im Amtsbereich habe es einen Bedarf gegeben, informierte Landkreissprecher Michael Fengler jüngst. Mit der neuen Kita, sei der Bedarf jetzt gedeckt.

Der Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus beschäftigt sich am Montag, 21. Oktober, mit der Beschlussvorlage. Beginn der öffentlichen Sitzung ist 18.15 Uhr im Blauen Salon des Rathauses, Severinstraße 6.

Von Anja Levien