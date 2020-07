Die Wissenschaftler vom Leibniz-Institut für Nutztierbiologie in Dummerstorf (Kreis Rostock) erforschen die Steuerung des Ausscheidungsverhaltens bei Rindern. So wurde eine Kuhtoilette entwickelt und mit Kälbern der Toilettengang trainiert. Wie das funktioniert, haben sie der OZ erklärt.

Forschung in Dummerstorf: Wie eine Toilette für Kühe das Klima retten kann

„Stallreine“ Tiere - Forschung in Dummerstorf: Wie eine Toilette für Kühe das Klima retten kann

„Stallreine“ Tiere - Forschung in Dummerstorf: Wie eine Toilette für Kühe das Klima retten kann