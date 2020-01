Forscher wollen 90 Schüler in Kühlungsborn für Wissenschaft begeistern

Jahrestagung der Lärmschutzkommission: Am Mittwoch hat die Bundeswehr über den Flugbetrieb in Laage (Landkreis Rostock) informiert. Im Schnitt 200 Flugeinsätze pro Monat werden am Fliegerhorst gestartet. Der Flughafen hofft indes wieder auf einen Anstieg bei Linien- und Charterflügen.