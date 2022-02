Forstamt Bad Doberan: Aufräumarbeiten werden noch Wochen dauern

Bad Doberan

Nach den heftigen Sturmtiefs im Januar und im Februar sind in den Wäldern des Forstamtes Bad Doberan die Folgen noch immer deutlich sichtbar.

„Es gibt zwar keine gesperrten Bereiche, aber es finden sich noch viele umgekippte Bäume.“ Hartmut Pencz, Forstamtsleiter Bad Doberan Quelle: Henrietta Hartl

Allein in der dritten Februar-Woche waren nach Angaben des Bundes Deutscher Forstleute (BDF) in ganz MV bei Böen von mehr als 100 km/h rund 600 000 Festmeter Holz zu Boden gegangen. „Wir haben derzeit eine gemischte Lage“, erklärt Forstamtsleiter Hartmut Pencz. „Auf der einen Seite gibt es Waldbereiche und Reviere, in denen die Infrastruktur noch nicht wiederhergestellt ist und Wege noch nicht freigeschnitten werden konnten.“

An anderen Stellen seien die Mitarbeiter bereits dabei, das Schadholz aufzuarbeiten und abzutransportieren, sagt Pencz und macht deutlich: „Das führt aber noch lange nicht dazu, dass das alles gesichert ist – dafür werden wir bestimmt noch ein paar Wochen brauchen.“ Deshalb rate er auch weiterhin von Spaziergängen im Wald ab, betont der Forstamts-Chef: „Es gibt zwar keine gesperrten Bereiche, aber es finden sich noch viele umgekippte Bäume – hier machen uns in erster Linie Staunässe und Feuchtigkeit zu schaffen.“

Insgesamt 14 046 Hektar Wald teilen sich die sieben Reviere des Forstamtes Bad Doberan. Das Gebiet erstreckt sich entlang der Ostseeküste westlich von Rostock bis vor die Tore der Hansestadt Wismar. „Im Moment sieht es überall personell ganz gut aus“, so Pencz. „Wir können uns also intensiv um die Gegebenheiten vor Ort kümmern.“

Helfen sollen den Mitarbeitern dabei einige Holzernte-Maschinen. „Nur mit eigenen Arbeitskräften ist das sonst überhaupt nicht zu schaffen“, stellt Pencz klar. „Wir gehen hier mit Motorsägen per Standardverfahren zu Werke – das ist auf Dauer viel zu gefährlich.“ Schon in dieser Woche sollen die ersten Maschinen in den jeweiligen Waldstücken anrollen. Ein Einsatz, der viel Koordinierung erfordert: „Denn es sind innerhalb unseres Forstamtes schon sehr weite Wege zurückzulegen.“

Insgesamt seien im Doberaner Forstamt jährlich 6000 bis 7000 Festmeter Schadholz zu verzeichnen, so Pencz: „Es ist bei uns seit Längerem so, dass wir deshalb etwa sieben bis zehn Prozent der planmäßigen Nutzung verlieren.“

Von Lennart Plottke