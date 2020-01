Forstamt Bad Doberan: So geht es unseren Wäldern

Bad Doberan

Er ist Erholungsgebiet, Lebensraum und Wirtschaftsbetrieb: der Wald. Doch die Bäume haben derzeit mit mehreren Problemen zu kämpfen. Käfer und Trockenheit machten dem Wald hauptsächlich zu schaffen, sagt Hartmut Pencz, Leiter des Forstamtes Bad Doberan, dessen Zuständigkeitsbereich sich von der westlichen Stadtgrenze Rostocks bis Wismar, von der Ostsee bis südlich von Neukloster und Schwaan erstreckt.

„Dass der Niederschlag im Frühjahr ausgeblieben ist, hat differenzierte Folgen für den Wald gehabt“, sagt Hartmut Pencz. Dabei gehe es den Bäumen im Bereich des Forstamtes Bad Doberan noch recht gut im Vergleich zu anderen Amtsbereichen. „Aufgrund der Küstenlage verfügen wir in weiten Bereichen über Feuchtigkeit von der Ostsee. Das sieht im südlichen Bereich Mecklenburgs oder im Süd-Osten schon anders aus.“

Einbußen in der Forstwirtschaft

100 011 Hektar verantwortet das Forstamt Bad Doberan, davon seien 14 Prozent Wald, so Pencz. Das Forstamt ist im gesamten Gebiet dafür zuständig, dass die Grundsätze des Landeswaldgesetzes eingehalten werden. Das heißt: Wenn die Träger öffentlicher Belange an Bauvorhaben beteiligt werden, gibt auch das Forstamt eine Stellungnahme ab. Beispielsweise war das für den Schulneubau in Satow notwendig.

Doch das Forstamt ist auch ein Wirtschaftsbetrieb, bewirtschaftet 8200 Hektar Wald. Etwa 50 000 Festmeter Holz werden pro Jahr geschlagen. Jährlich werden 30 Hektar Wald neu gepflanzt, 28 Hektar entstehen durch Naturverjüngung. Trockenheit und Käfer verhindern nicht nur das Nachwachsen des Waldes, sondern sorgen auch für Einbußen in der Forstwirtschaft.

Fallende Holzpreise, erhöhte Kosten

„Wir hatten 17 Hektar Ausfall bei den Forstkulturen durch den ausbleibenden Niederschlag“, erläutert Hartmut Pencz. 16 600 Festmeter Schadholz habe das Forstamt aus dem Wald geholt. „Das ist eine gewaltige Menge und hat betriebswirtschaftliche Auswirkungen.“ Denn schadhaftes Holz lässt sich nicht so gut verkaufen wie gesundes. Hinzu kommt, dass der Preis für Holz fällt. „Wir haben 50 Euro pro Festmeter eingeplant und nur 46 Euro erzielt.“ Derzeit ist ausreichend Holz auf den Markt, weshalb der Preis fällt, doch der Käferbefall werde sich in einigen Jahren bemerkbar machen.

Der Borkenkäfer hat in der Rinde der Lärche Gänge gegraben. Quelle: Anja Levien

Das Vorgehen gegen den Borkenkäfer sei ein Kampf gegen die Zeit. „Wir können ihn aber im Prinzip nicht stoppen.“ Der Käfer lebt zwischen Rinde und Holz, verpuppt sich hier. Gegen wenige Käfer kann sich der Baum wehren, indem er Harz bildet. Doch gegen zu viele Käfer hat er keine Chance. „Der Baum vertrocknet, weil das lebende Gewebe zerstört wird“, sagt Hartmut Pencz. Das kann innerhalb von zwei Wochen passieren. „Wir holen die befallenen Bäume raus, bevor die Jungkäfer ausfliegen und den nächsten Baum besetzen.“ Das koste Geld, denn dafür müssten außerplanmäßig Dienstleister beauftragt werden.

In Nienhägen im Ehbruch oder im Walkmüller Holz sind zudem die Folgen der Staunässe aus den Jahren 2011 und 2017 zu spüren. Hier ist der Wurzelbereich von Buchen und Eichen beschädigt worden.

Pflanzgut wird knapp

Das Forstamt werde 2020 einen Schwerpunkt auf die Waldverjüngung in den Bereichen setzen, wo er stark beschädigt wurde. Die planmäßige jährliche Verjüngung werde zurückgestellt.

Denn nicht nur das Rausholen des Schadholzes koste zusätzliches Geld, auch die Neupflanzungen müssen finanziert werden. Da die Wälder in ganz Deutschland von Käfer und Trockenheit betroffen sind, werde das Pflanzgut knapp, dadurch auch teurer, so Pencz. „Ich konnte im vergangenen Jahr keine zwei Jahre alten Eichen kaufen.“ Ausgleichszahlen vom Land wie für Landwirte bei Ernteausfall durch anhaltende Dürre, gibt es für die Forstwirtschaft noch nicht. Forstamtsleiter Hartmut Pencz sagt, es müsse jetzt die Frage gestellt werden, wie Forstbetriebe künftig finanziert werden.

Von Anja Levien