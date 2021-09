Parkentin

Der Fachkräftemangel, die Finanzierung der Gemeinden und der künftige Umgang mit der medizinischen Versorgung im Land waren drei von vielen Themen, die am Donnerstagabend beim Bürgerforum in Parkentin angesprochen wurden. Bürgermeister Tobis Priem hatte die Direktkandidaten im Wahlkreis 11 (Kühlungsborn, Bad Doberan, Satow, Neubukow, Kröpelin, Amt Bad Doberan-Land, Amt Neubukow-Salzhaff) in die Sporthalle eingeladen, um sich den Fragen der Bürger zu stellen.

Stefanie Drese (SPD), Steffen Reinicke (AfD), Katy Hoffmeister (CDU), Michael Noetzel (Linke), Harry Klink (Freie Wähler), Marco Wolter (die Basis) und Thomas Junginger (parteilos) waren der Einladung gefolgt. Christine Wunschik (Grüne) wurde durch Martin Mölau, der für den Bundestag kandidiert, und Norman Klimt (FDP) durch Sandy van Baal, die im Wahlkreis 15 kandidiert, vertreten.

Eine Frage betraf den Klimaschutz. Tobias Priem wollte in zwei Sätzen wissen, was die Kandidaten im Landtag tun wollen, um den Klimaschutz vor Ort voranzubringen.

Thomas Junginger setzt sich dafür ein, dass es weniger Umweltverschmutzung gibt, zum Beispiel durch mehr recyceln. „Das möchte ich voranbringen, pragmatisch und einfach“, sagte er.

Marco Wolter schlägt vor, die Diskussion um die E-Autos aufzugreifen. Das sei eine Sackgasse. „Es gibt Technologien, die aus Deutschland kommen, die zum Umweltschutz beitragen.“ Die müsse man fördern.

Harry Klink weist darauf hin, dass er als Stadtvertreter in Bad Doberan eingebracht hat, dass auf allen öffentlichen Dächern der Stadt Fotovoltaikanlagen zur Stromerzeugung installiert werden. Er sei gegen mehr Windkraft im Land. „Die Standorte die wir haben, die können wir gerne repowern.“

„Umwelt- und Klimaschutz geht uns alle an“, sagte Sandy van Baal. „Wir denken immer viel zu groß. Jeder muss erst mal bei sich selber anfangen.“ Dann müssten Ideen ökonomisch und ökologisch realisierbar sein.

Martin Mölau möchte auch jeden mitnehmen. Ideen müssten sozial verträglich sein. Innovation sei wichtig. „Wir müssen auch neue Dinge erfinden.“

Sozialverträglichkeit ist auch Michael Noetzel wichtig. Der ökologische Umbau ist notwendig. Ein Ziel der Linken sei ein Co2-neutrales MV bis 2035. „Auch ins Klimaschutzgesetz sollten konkrete Ziele formuliert werden.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aus Sicht von Katy Hoffmeister ist Klimaschutz nur mit Innovation zu machen. „Deshalb ist es Aufgabe von Bund und Land die Förderungsmöglichkeiten so zu erweitern, dass das, was universitär denkbar ist, auch praktisch umgesetzt werden kann.“

„Radikaler Umbau hin zu Ökowahn und Abschaffung sämtlicher Energieträger wie Kohlekraft, Gasenergieträger sind gefährlich“, ist Steffen Reinicke der Meinung. Energiesicherheit sei ganz wichtig. „Umbau, aber langsam.“

Klimaschutz heiße Regionalität. „Deshalb sollten wir nicht nur Produzenten guter Lebensmittel sein, sondern sie hier auch verarbeiten und veredeln und dadurch schon Kohlenstoffdioxid durch Transporte zu vermeiden“, sagte Stefanie Drese.

Von Anja Levien