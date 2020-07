Fotografie und Malerei in Röntgen-Cafés in Kühlungsborn und Warnemünde

Kühlungsborn

„Spirit of Colors“ ist ein Farbenrausch in Fotografie und Malerei des Bremer Künstlerpaars Stephanie und Jochen Stiehle. Ab dem 1. August werden ihre Bilder in drei Röntgen-Cafés ausgestellt.

Die Cafés Stammhaus und Meeresblick in Kühlungsborn sowie das Café in Warnemünde werden zu kleinen Galerien, die jeweils unterschiedliche Themenwelten präsentieren. „Kunst im Café“ hat seit vielen Jahren Tradition im Hause Röntgen. Mit dem Konzept erfüllte sich Inhaber Frank Röntgen einen ganz persönlichen Traum.

Der Schwerpunkt von „Spirit of Colors“ liegt auf den Fotografien von Jochen Stiehle, die mit der „High Dynamic Range“-Methodik aufgenommenen wurden. Die Themen reichen von farbenfroher Natur- und Tierwelt über Gegenständliches bis zu abstrakten Motiven.

Motive stammen aus Nordamerika

„ Fotografie ist für mich der Spaß und die Freude daran, aus einem realen Motiv mit Unterstützung von technischen Helferlein etwas zu schaffen, das den Betrachter fasziniert, erfreut, zum Nachdenken anregt oder in Erinnerungen schwelgen lässt,“ sagt Jochen Stiehle.

Alle Motive stammen aus Nordamerika, wo die Familie sieben Jahre lebte und die gemeinsame Tochter Carla zur Welt kam. In Kühlungsborn sind darüber hinaus auch ausgewählte Gemälde von Stephanie Stiehle zu sehen. Als Diplom-Designerin verbindet die geschäftsführende Gesellschafterin der Kreativagentur „Formsieben GmbH“ die Profession mit der Passion. Sie legt ihren Fokus auf das Spannungsfeld von Farbe, Fläche, Material und Licht.

Von Sabine Hügelland