Bad Doberan

Die Mecklenburgische Bäderbahn Molli ist schon ein Hingucker. Wer hat schon noch eine Eisenbahn, die durch die Fußgängerzone fährt. Verständlich also, dass die Bahn täglich gefilmt und fotografiert wird, wenn sie durch Goethe- und Mollistraße rollt. Außerhalb von Bad Doberan und Kühlungsborn ist die Schmalspurbahn auch ein beliebtes Fotomotiv. Vor allem wenn sie dampfend zwischen Bäumen unterwegs ist wie in der Dammchaussee.

Nicht ungewöhnlich, dass das Urlauber-Auto plötzlich bremst und am Straßenrand hält. So geschehen am Sonnabend. Wohl auch nicht zum ersten Mal. Wie Anwohner jüngst berichteten, beobachten sie, wie immer wieder Autofahrer am Straßenrand halten, um sich den vorbeifahrenden Molli anzuschauen und zu fotografieren. An die anderen Teilnehmer im Straßenverkehr wird da nicht mehr gedacht. Sie müssen ja eh schon auf die wechselnden Geschwindigkeiten in der Straße – 70, 100, 50 – und die querenden Radfahrer achten. Was macht da ein haltendes Auto am Straßenrand noch aus. Hauptsache das Foto ist gelungen.

Von Anja Levien