Bad Doberan

Die Freude war groß, als 3125 Euro an die Minis des Bad Doberaner Sportvereins (DSV) gingen. Das Geld kam von Stadtvertretern der Fraktion Für Doberan, die wiederholt ihr Sitzungsgeld für den guten Zweck gaben. „Hinzu kommen auch die sachkundigen Bürger, die sich daran beteiligten“, sagte Torsten Schellin (Für Doberan). „Jeder von uns hat aber noch was draufgepackt“, erklärt er die krumme Summe. „Die Lütten sind uns wichtig. Sie haben es wohl mit am schwersten in der Pandemie.“ Sport sei wichtig, gerade, weil die Kinder lange Zeit nicht in die Hallen durften. Überreicht wurde das Geld an der Turnhalle auf dem Buchenberg.

Torsten Schellin hatte bereits vor drei Jahren die Idee, sein Sitzungsgeld spenden zu wollen. „Die anderen zogen mit“, sagt er. Im vergangenen Jahr ging es an die Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ der OSTSEE-ZEITUNG, bei der Geld für Schulverein gesammelt worden war. Davor an das Bad Doberaner Blasorchester. „Es ist sozusagen schon zur Tradition geworden, die wir fortsetzen möchten“, sagt Schellin.

„Die Kinder haben es doch wirklich nicht leicht und viel durchgemacht in der Pandemie“, sagte Unternehmerin Claudia Timm (Für Doberan). „Sie waren sehr eingeschränkt. Mit dem Geld sollen Spiel-und Sportgeräte erworben werden. Es geht Zweckgebunden an den DSV“, sagte sie. „Wir sind schließlich Stadtvertreter geworden, weil wir etwas für die Stadt und ihre Einwohner tun wollen“, setzt Schellin nach.

„Das ist eine toll Sache, dass die Stadtvertreter für den Sportnachwuchs spenden und so viel Geld zusammenkam“, freute sich Kerstin Kothke, Geschäftsstellenleiterin sowie Vereinssportlehrerin im DSV. „Wir haben eine Liste mit Wünschen der Kinder und von uns, was angeschafft werden könnte. Wir müssen jetzt sehen, was möglich ist“, sagt sie. „Auf jeden Fall sollen es Bewegungs- und Koordinationsgeräte sein.“ Matten sind auch wichtig wie ebenfalls Shirts, Kugeln und anderes. Um die 300 Kinder gehören dem Sportverein an. Darunter die Minis im Alter ab drei Jahren.

„Unser Sportverein möchte den kleinen Sportlern viel Freude an Bewegungen und einen zuverlässigen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung vermitteln“, sagt Kerstin Kothke. Und sie bittet: „Der Bedarf an ehrenamtlichen Übungsleitern ist sehr groß. Wir würden uns daher freuen, wenn sich jemand melden und bereit erklären würde, unsere Kinder und Jugendlichen zu trainieren“, lässt sie wissen. „In allen Sportarten werden Helfer- und Übungsleiter dringend benötigt.“

Von Sabine Hügelland