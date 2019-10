Kühlungsborn

Bei einem Unfall mit dem Molli ist am Mittwochnachmittag in Kühlungsborn eine Frau verletzt worden. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 14.45 Uhr kurz vor dem Bahnhof Ost. Nach Polizeiangaben war die Fahrerin eines silberfarbenen VW auf der Ulmenstraße in Richtung Netto unterwegs. „Obwohl sich der Zug schn...