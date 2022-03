Nienhagen

Sie ist der Engel von Kramatorsk. Teytyana Anatoliiwna Vernigora (62) ist mit 50 Waisenkindern aus dem östlichen Kramatorsk, das im umkämpften Donbass liegt, bis in den Westen des Landes nach Ivano-Frankivsk geflohen. Mehr als 1500 Kilometer durch den Krieg. Jetzt lebt die Heimleiterin mit ihren 50 Waisenkindern, die sie zuvor im Heim in Kramatorsk betreut hat, am Fuße der Karpaten – und wartet auf Hilfe.

„Ich habe noch nie so viel Solidarität erlebt!“

Wir sind mit Teytyana Anatoliiwna Vernigora per Videocall verbunden. Die Kinder seien erschöpft, müde, traurig, aber in Sicherheit – vorerst, sagt sie mit ernstem Gesicht. „Sie spielen, singen, laufen herum.“ Olga Chupryna und Dirk Rackow sitzen in ihrem Büro im Ostseebad Nienhagen und übersetzen. Die beiden Geschäftsführer der Agrar-Exportfirma UniferX haben Hilfe für die Ukraine organisiert. Im Minutentakt werden Hilfsgüter ins Büro geschleppt. Anwohner, Nachbarn, Geschäftspartner bringen Spenden für die Ukraine, die Chupryna und Rackow in die Ukraine transportieren lassen.

Die Waisenkinder aus Kramatorsk sind erschöpft, aber vorerst sicher in einem Sanatorium am Fuße der Karpaten in der Westukraine angekommen. Quelle: UniferX

2017 hat die Firma, die Geschäfte mit der Ukraine, Russland, Kasachstan oder der Republik Moldau macht, den Verein „Kindern Träume Schenken“ gegründet. Damit unterstützen sie das Waisenhaus in Kramatorsk und ein weiteres in Kiew. Der Verein finanzierte Sommerfeste, half mit, ein Gewächshaus, das mit Geld aus Israel und den Niederlanden finanziert wurde, zu bauen. 2018 und 2019 kamen je 20 Waisenkinder zum Sommerlager nach Rostock und Rügen. Jetzt leben diese Kinder wie viele andere Menschen dort in täglich neuer Bedrohung. Die Besuche 2020 und 2021 mussten wegen Corona ausfallen. Für diesen Sommer kann Rackow nicht planen: „Wir und die Menschen dort haben andere Sorgen.“

Teytyana Anatoliiwna Vernigora (62) ist mit 50 Waisenkindern aus dem östlichen Kramatorsk quer durch die Ukraine geflüchtet. Quelle: UniferX

Teytyana Anatoliiwna Vernigora fand es nach Kriegsbeginn für ihre Schützlinge in Kramatorsk zu unsicher. Mit dem Zug fuhr sie allein mit 50 Kindern im Alter von drei bis 16 Jahren bis Charkiw. Die Gruppe lief zu Fuß durch die umkämpfte Stadt, die bombardiert wurde. Von dort ging es bis Kiew und weiter nach Lwiw. Eine Odyssee des Grauens, die von der Großstadt im Westen der Ukraine mit Bussen fortgesetzt wurde. Nahe der Gebietshauptstadt der Oblast Iwano-Frankiwsk fand sie in einem Sanatorium Unterschlupf. Doch wie es weitergeht, steht in den Sternen.

Die resolute Frau betont immer wieder die Hilfe von anderen Menschen. Wohl, um nicht über ihre eigene Leistung zu sprechen. Sie sagt: „Überall wurde uns geholfen. Ich habe noch nie so viel Solidarität erlebt wie auf dieser Flucht.“ Die Menschen hätten sie mit Essen, Trinken, Medikamenten, Kleidung empfangen. Sie sagt: „2014 wurde diesen Kindern ein Sommer gestohlen. Jetzt die Schulzeit. Und sie haben Angst um ihr Leben.“

Die Kleineren würden nicht verstehen, was passiert. Die Größeren würden viel weinen. „Die haben alle schon mal ihr Zuhause verloren“, sagt die Retterin. Sie selbst hat in ihrer Heimatstadt ihren Mann, der zu krank für die Reise sei, Sohn, Schwiegertochter und Enkelkind zurückgelassen. In Kiew lebt die Tochter. Um alle hat sie Angst.

Zur Galerie 2018 und 2019 waren sie zu Gast in Rostock und auf Rügen. Da schaut man in glückliche Kindergesichter. Jetzt sind diese 50 Waisenkinder aus dem Osten der Ukraine auf der Flucht vor dem Krieg.

Wie es nun weitergeht, weiß sie nicht. Sie schüttelt den Kopf, beginnt am Telefon zu weinen. Die Verbindung unterbricht. Dirk Rackow sagt, es gebe drei Varianten. Daher habe die Leiterin auch den Zufluchtsort nahe der Grenze gewählt. Sollte es überraschend Frieden geben und der Donbass nicht in russische Hand fallen, würden alle am liebsten zurückkehren und ihr Kinderheim, das nun zerstört ist, wieder aufbauen. Das sei aber unwahrscheinlich. Eine Alternative sei es, im Falle des Friedens das Heim im Westen der Ukraine neu zu bauen. Für beide Fälle bräuchte Vernigora Unterstützung und Spenden.

Ein Bild aus glücklicheren Tagen. Waisenkinder aus Kramatorsk 2018 zu Besuch auf der Likedeeler in Rostock, bei einem Sommerlager an der Ostsee. Quelle: UniferX

Sollte die Gefahr aber auch nach Ivano-Frankivsk kommen, das bereits mehrfach beschossen wurde, müssten die Waisenkinder auch von dort fliehen. Für den Fall suchen Chupryna und Rackow, die die Kinder aus Polen abholen wollen, Hilfe aus MV. Dirk Rackow sagt: „Die Kinder müssten untergebracht werden. Das kann eine Gemeinde wie Nienhagen nicht allein stemmen. Da fehlen die Räumlichkeiten.“

In Nienhagen sind mithilfe von UniferX und „Kindern Träume Schenken“ bereits sechs Flüchtlinge untergekommen. Bürgermeister Uwe Kahl (CDU) sagt: „Wir haben einen gemeindeeigenen Ferien-Bungalow zur Verfügung gestellt. Nächste Woche kommen zwei Ferienwohnungen von privaten Vermietern dazu. Und ein Vermieter im Technopark will seine Ferienwohnung auch zur Verfügung stellen. Nun sucht Rackow Pflegefamilien in ganz MV, die Kinder aufnehmen würden, die sonst kein Zuhause hätten.

Von Michael Meyer